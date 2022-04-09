玉米怎切才不會亂噴？內行抖出「神招」秒解 婆媽全得救
玉米口感香甜，許多老饕會將其拿來煲湯，夜市用碳烤的方式料理，也總讓人垂涎三尺，但對於不少人來說，「切玉米」是一個極其痛苦的步驟，因為有些玉米過程中不僅很難切斷，甚至會噴的到處都是，導致周邊環境變髒亂，對此也有網友分享如何「剁玉米」才能避免上述情況發生，許多婆媽看完紛紛大讚實用。
一名網友在臉書社團「廚藝公社」發文提到，自己每次剁玉米時都像是在「拆房子」，最近想煮玉米排骨湯，用刀子切時，一顆顆的玉米又噴的到處都是，令她困擾不已，因此原PO上網發文請教，是否有任何剁玉米的訣竅，才能避免這些困擾。
貼文一出，許多網友紛紛留言獻技，其中用「刀根」來切被許多人提及，「菜刀根部尖尖的地方（靠近握把那邊），切下去再搖一搖就好了」、「靠近手這邊的刀肉往下剁，然後刀往右扳」、「用重一點的刀子，施力在刀尾，是剁不是切」、「用剁刀後端，不需要刻意大力砍，順順剁下去，菜刀再往右一撇，玉米就開了」、「用刀後端，不用大力剁，刀子進去一點點後，可以利用刀子左右搖擺掰開，或是用另一隻手敲刀背」。
此外，也有人提出其他方法，「剁之前，葉子先不要剝」、「直接用手掰開，但是這個僅適合折半根」、「我都是買的時候就叫店家幫我切好，回家超省事」、「可以用塑膠袋裝好，在剁就不會亂噴了」、「可以試試看包保鮮膜再切」、「我都整隻拿下去煮，煮好之後就很輕鬆切」。（編輯：張志浩）