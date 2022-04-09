好市多結帳「3天後奔回」！店員愣：妳來幹嘛 目的跪了
好市多（Costco）內販賣的產品多元，成為不少人購物補足物資的首選商場，而其「退貨機制」也是許多人飽受眾人讚賞，不過有網友分享，自己某次購物完幾天後又回到商場，起初店員以為她是要來退貨，但事實上，她是要將當初結帳少算到的3500元補刷回去，店員得知後相當感激，網友也紛紛大讚原PO的處理方式。
原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文提及，「大家有被好市多多算到錢的經驗嗎？通常這樣大家都會去要回來吧，我是有遇過2次，都是當下發現多刷，現場馬上處理，但最近第一次被『少算到錢』，品項還蠻大件的，總共少刷3500多元」。
原PO接著說道，自己是在4月6日購物，但當天買完又趕著接小孩，也沒細對帳單，晚上忙完家事，坐下來仔細看才發現，店員少算了1台電風扇還有3袋衛生紙的價錢，於是今（9）日，她又了去了一趟好市多，一開始店員們以爲是要辦理退貨，不過在得知她其實是要將「少算的金額補刷卡」後，也馬上用非常感謝的神情不斷我道謝，原PO也提醒，「下次還是仔細對好帳單再離開，誠實是美德但是有人說我傻，大家覺得呢？」
貼文曝光後掀起熱議，網友們紛紛留言大讚「不貪圖，高道德的人品」、「誠實樓主很棒」、「妳的誠實給個讚，我習慣買東西會拍商品金額，或筆記手寫紀錄下來，購物完先算總金額多少」、「最棒的身教」、「拿我們應該拿得，不屬於我們的，我們也會活的心安理得」、「好幸運，大部分都是被多刷，好心有好報」、「這值得給妳購物優惠」、「可能搬運的直接搬上車，收銀的以為已經刷了」。（編輯：張志浩）