小孩不看卡通了？妹妹YouTube竟搜尋「它」：比抖音稀奇
隨著科技的發展，過去和現在生活已經有很大的變化，其中行動裝置和娛樂改變令許多人相當有感，近日有網友就分享，自己偶然看見小女孩打開平板，好奇心驅使下就喵了一下螢幕，結果竟然發現對方在看「ASMR」，令她不禁驚呼「我以為小朋友都在看卡通」！
原PO在Dcard發文表示，「我一直以為年齡小的小朋友看的都是卡通， 我的思想還停留在以前」，直到有天她出門正在排隊，「到前面小女孩拿著特大號平板，滑著YouTube，姿勢收斂，打字快速，當我以為她會看一些佩佩豬或者兒童節目時，她竟然在搜索欄打著ASMR， 隨意的滑著直到看到中意的，馬上點進去看」。
原PO被眼前景象嚇了一跳，腦中瞬間浮起一堆問號，身後的男友也感到疑惑，不僅如此，就連小女孩的媽媽也震驚的問，「妳會看這個喔？」，而小妹妹則是轉頭不回話，隔壁的是哥哥也正看著遊戲解說，原PO表示「好吧我抱歉各位小朋友，我以為你們都還看不懂」。
貼文一出，網友們都留言「現在小朋友不要看一些奇奇怪怪的都算很正常了，畢竟資訊這麼發達」、「看這個很正常吧，現在小孩都這樣」、「卡通反而是大學生年紀打開來會看的」、「現在真的很多這種影片 我堂妹也都是看這類型的，不知道到底哪來的，YouTube演算法？」、「竟然看ASMR，這比抖音還稀奇」、「我表妹一個3歲一個5歲，兩個都超愛看抖音跟小紅書」、「真的！我在醫院工作，也發現剛滿三歲小孩不喜歡看佩佩豬，而是吃播」。（編輯：張志浩）