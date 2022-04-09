誰才是平價服飾王者？全場秒點名「它」狂結帳：便宜到哭
台灣有許多平價服飾品牌到處設店，尤其各百貨公司、賣場更是時常看到，對此就有網友好奇問「Uniqlo跟NET服飾差在哪？」貼文一出立即引起熱議，不少人看完秒留言力挺NET：「NET高CP值，會搭一樣好看」、「NET年年關照弱勢，不錯」。
該名網友今（9）日在PTT貼文，他以「Uniqlo跟NET服飾差在哪」為題，表示NET和Uniqlo為台灣現今兩大平價服飾品牌，差別在於Uniqlo有日本的光環，這讓他好奇問：「那NET服飾差在哪呢？有沒有卦？」
貼文一出，網友紛紛留言，「UQ聯名T都蠻好看的，等特價CP值很高啊」、「UQ要慢慢等特價」、「材質是UQ好點，不過先學會穿搭比較重要」、「UQ只有感謝祭才算平價服飾」、「UQ的衣服不耐洗，但N的版型不潮」、「NET褲子口袋容易破，其他方面跟UQ差不多，各人兩間都會買」。
不過，大多數網友都相當支持NET，「NET，便宜耐穿CP值高」、「NET打折下來便宜很多」、「NET比較便宜，但是品質不差」、「NET高CP值，會搭一樣好看」、「NET比較耐穿」、「NET品質輸UQ，但價格跟價值贏好不好」、「NET換季特價很佛」、「NET還回頭照顧弱勢」、「NET年年關照弱勢，不錯」。（編輯：賴禹妡）