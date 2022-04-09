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好市多太夯「家樂福怎存活」？眾揭2神優勢：難怪不會輸

▲家樂福屬於台灣老字號的大賣場，物美價廉的特色，也是台灣人喜愛的賣場之一。（圖／讀者提供）
▲家樂福屬於台灣老字號的大賣場，物美價廉的特色，也是台灣人喜愛的賣場之一。（圖／讀者提供）

編輯中心/綜合報導

2022-04-09 17:17:02

美式賣場好市多近幾年在台灣掀起一股炫風，成為新一代量販店霸主，不過，老字號的「家樂福」也不甘示弱，近年也狂推優惠及活動搶客，各有不同的受眾群。對此，就有網友討論「好市多是不是其實也沒有贏家樂福多少啊？」貼文引發廣大迴響。

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原PO在PTT貼文指出「家樂福最近感覺越來越多人，感覺屌打好市多等等量販店，假日除了一堆人帶小孩去吹冷氣，還有一堆線上購物訂單，常常看員工推車去對清單，家樂福是不是現在量販店霸主？」也有網友詢問「好市多的東西是真的還有優勢嗎？感覺以前價格真的低不少，但現在好像已經跟家樂福差不多了，而且還要收會費，有沒有家樂福成功活下來的八卦？」

▲好市多會員卡示意圖。（示意圖／記者楊智傑攝）
▲網友討論在好市多超夯，深受台灣人喜愛，而同為大賣場的家樂福依靠什麼存活。（示意圖／記者楊智傑攝）
貼文一出，網友紛紛回應「我是不逛好市多啦，光是份量選擇跟不用辦會員卡能逛就贏了」、「買食物會去好市多買，真的比較便宜，但日常用品會選家樂福」、「家樂福的好康卡不用會費，還可以累點完勝好市多」、「家樂福逛不用錢，就能至少贏一半了」、「好市多主要生鮮食物類真的便宜，但其他東西，家樂福促銷不見得比較貴喔」、「日常用品選家樂福，好市多吃吃喝喝」、「好市多要繳年費，家樂福不用，覺得兩者給予優缺點不同，各有好處」。

綜合網友意見，多數人認為雖然好市多現在非常夯，但因為家樂福進店不需辦會員，而在份量上適合租屋族、小家庭，因此在市場有自己獨特受眾，與好市多重疊客群相對較少；而好市多則是以會費制度營運，主打大份量單品價格壓低的政策，兩者默默的在量販店市場競爭，如何選擇也是端看消費者的需求了！（編輯：張嘉哲）

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