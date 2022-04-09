衣櫃翻到「小黑蟲玩球球」！婆媽一看數量嚇壞：趕快再找
隨著季節回暖暖，許多蚊蟲又開始肆虐，常讓民眾飽受困擾。對此，一名網友就表示，她在衣櫃裡翻到好幾隻奇怪的蚊蟲，而且旁邊還有幾顆白色小球，結果照片曝光後，所有人紛紛急勸「快點處理！」。
臉書社團「台北之北投幫」，一名網友PO出一張照片詢問「請問有人知道這個是什麼嗎？在衣櫃的衣櫥發現的，哪裡有防蟲藥可以買？」可以看見，白色衣物上有6隻模樣奇特，像蟑螂一樣噁心的黑色小蟲正在群聚，通通圍繞在白色小球附近。
許多網友一看就趕緊回應「荔枝椿象」、「害蟲就直接銷毀吧！」「曬衣服時被產卵，跟著收進去的」、「牠們喜歡在白色衣服上產卵」。
也有人建議原PO，「已經孵化了…收衣服要仔細檢查，現在是荔枝椿象的季節，孵化期約兩個星期」、「有大概14顆蛋左右～可以去找找衣櫃還有沒有其他隻」、「燒毀！不要用手加衛生紙捏哦！汁液有毒會過敏」、「荔枝蠢象怕肥皂水，家裡隨手可得的肥皂水也可噴在卵上輕鬆去除！」。
對此，行政院農業委員會也多次呼籲，外來種害蟲荔枝椿象的現象，如果在家中紗窗、圍牆上或是晾在外面的衣服上發現，得趁著卵尚未變成紅色時，用木片等其他工具盡速移除，並放在塑膠袋裡面密封丟棄即可，千萬不要弄破。（編輯：詹鎰睿）