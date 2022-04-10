吃全家霜淇淋遇「隱藏細節」超驚喜！釣店員認：是限量的
台灣便利商店眾多，其中又以7-11、全家、OK和萊爾富最廣為人知；而近日全家霜淇淋與YouTuber滴妹的飲料品牌「再睡5分鐘」合作，也在社群營造一波話題；對此，就有網友吃霜淇淋之餘，意外發現「隱藏細節」，讓她又驚又喜，貼文一出，也有網友說「有店員說是限量的」。
該名網友在臉書社團《全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區》發文，分享自己到全家買「日安紅濃茶歐蕾」口味的霜淇淋，等到快吃完才發現原來湯匙也有玄機，而從她PO出的照片可以看到，木製湯匙上印有「再睡5分鐘NAP TIME」的LOGO圖案，模樣相當可愛。
貼文一出，掀起熱議，「咦！我都沒拿過湯匙」、「漂亮的湯匙」、「我沒有湯匙，哭」、「我也沒湯匙」、「有拿過～但是在別間店拿到的就是普通的塑膠布丁湯匙了」、「可愛」、「有湯匙嗎？第一次看到」、「詢問店員有沒有湯匙…結果她給我塑膠湯匙」、「真好，我吃了兩次都沒拿到，去問店員才知道，早沒了」。
其中，也有網友表示，「我去的店員說湯匙是杯裝的才有附，但是既然有問就給了一支」、「我用紙杯才有湯匙」、「店員說湯匙是限量的，我也沒拿到」、「湯匙店舖送完就沒了」。
而《NOWnews今日新聞》記者也實際到全家便利商店購買霜淇淋，並詢問過店員「是否能給木製湯匙」，店員則回應「湯匙是限量的，且照正常程序是要用杯裝才會附木製湯匙」，因此民眾若購買霜淇淋卻沒拿到湯匙，推測應該是送完了，不保證買霜淇淋就能拿到湯匙，還是要以各個店家實際狀況為準。（編輯：郭佩蓉）