麥當勞大耳狗甜心卡超夯！「轉賣價格」眾人震驚：沒水準
連鎖速食店麥當勞每年都會推出甜心卡，是不少小資族最期待的優惠之一；而今年麥當勞一共推出HelloKitty、美樂蒂、布丁狗和大耳狗四款樣式，其中大耳狗超夯，一卡難求；不過就有網友發現有人在網路上轉賣大耳狗甜心卡，「價格」曝光後更是讓全場傻眼「這也能炒價」。
該名網友在社群平台《Dcard》上以「被炒價的甜心卡」為題發文，表示甜心卡話題過了一陣子，那時候剛出的時候她覺得很可愛就衝去買了整套，剛好家裡一人一張。
不過也因為「大耳狗」款式的甜心卡超夯，造成瘋搶，「之後看到這一次很多店都大缺貨欸好可怕，尤其是大耳狗，去蝦皮上看還被炒到了一百多塊」，讓她不解直呼「真的有這麼吸引人嗎」？
貼文一出，網友全傻眼，「？？？？ 我39就買到了啊」、「笑死，這也能黃牛」、「有啊，我之前有一次沒買到甜心卡上網買，XX一張一百多……但是我需要麥當勞沒辦法」、「100多還好，有看到賣500的」、「我同學在麥當勞打工，她說現在藍色跟綠色基本上每間店都缺貨，但放到網路上炒價格真的很沒有水準，一個39的東西炒到價格破百」、「我在蝦皮有看過500，跟200的，所以1百多真的勉強有點良心？但是真的是貴到不會想買，就讓他們滯銷囤庫存吧」。（編輯：郭佩蓉）