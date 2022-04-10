吃免費壽司郎「她卻哭了」！理由抖出 全場秒懂：不意外
近年台灣有非常多迴轉壽司店可以選擇，像是爭鮮、藏壽司和壽司郎等，都深受台灣民眾喜愛；對此，就有一名女網友最近和網友相約壽司郎吃飯，但吃完她卻難過哭了，豈料網友見「理由」竟然秒懂，紛紛直呼「不意外」、「很正常」。
該名女網友在社群平台《Dcard》上以「給今天帶我去吃壽司郎的網友」為題發文，表示最近某天下午和交友軟體認識的網友去吃壽司郎，「真的很感謝，然後錢也都是你付的」，不過原PO話鋒一轉，「但是說好要再去看電影，我付錢，怎麼你先不見了」，推測對方應該是默默消失了，才會讓原PO如此難過。
貼文一出，掀起熱議，「你是不是吃了50盤壽司、40碗茶碗蒸和60杯可樂？」、「這招是男生在測試你，他假裝不跟你要錢是來測試你會不會給他，之後在看要不要繼續跟你聯絡，你應該給她你吃的錢才對，而不是說你之後才付」、「你幹嘛不付錢？他可能以為你是免費仔就封鎖你了」。
也有許多網友認為「不意外」，推測原因應該只是對方對她沒興趣，其實也不用想太多，「可能妳不是他的菜」、「別想太多，就是你不是他的菜」、「你不是男方的菜」、「可能照片才是他的菜」、「我也有遇過類似的狀況，只能說男生其實不在意那筆錢啦，單純只是不想跟妳發展而已」、「走～我們去吃壽司吧，別難過欸，別想太多，單純就是你不是他的菜而已」。（編輯：郭佩蓉）