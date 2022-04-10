拿假鈔換真鈔頻傳！外送員曝「這地方」最常見：別急著走
台灣外送盛行，卻也掀起不少消費爭議，然而，最近也傳出不少外送員收到假鈔的事件。昨（9）日一名外送員就突然PO文呼籲，請大家注意有人會拿假鈔來找真鈔，並曝光最常發生的送餐地點，立刻引起同行關注。
臉書社團「外送員的奇聞怪事」，一名才剛收到假鈔的高雄外送員就PO文呼籲，晚上送餐的夥伴請注意，小心有人在拿假鈔找真鈔，地址都會定在暗黑的小巷裡面。
同行們紛紛留言「認識的伙伴才剛被騙，真的都是在暗巷」、「半夜就被我遇到一個在這邊釣魚叫餐的，我還開手電筒驗鈔，這邊連燈都沒有」、「高雄這種客人最近很多，還有給湯姆熊代幣及小型圓牌飾品裝10元給的…」、「以前板橋也有發生過幾次，巧的是都在晚上暗處…」「我有認識的外送員也是送去黑黑暗暗的巷子，結果沒仔細看，之後才發現是假的…」。
不少人則建議帶支手電筒、或是紫外線手電筒來辨識，同時也要加強警惕，注意現場環境，「下次記住地址在接到單先找警察埋伏在抓他」、「1000和500一定要看浮水印」、「一般機車車頭燈就可以看浮水印了」、「買支紫外燈手電筒照，一覽無遺」、「收錢的時候，開手機的手電筒檢查」、「車子不要熄火，用大燈照著看清楚再說，不要急著走人」。（編輯：詹鎰睿）