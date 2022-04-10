買掃地機器人被老公嗆懶！她曬「每日地獄行程」 眾勸離
現代人較崇尚自由平等，但難免還是會有「男尊女卑」的現象出現。一名人妻就抱怨，只是買了一台掃地機器人就被老公唸說懶惰、不勤勞，結果每日有如地獄般的行程曝光後，讓所有人都看傻了眼，「妳嫁的是人嗎？」。
一名人妻網友，今（10）日在臉書上PO文抱怨，買了一台掃地機器人，卻被先生罵說很懶惰，不是個勤勞的太太，無奈的是「我職業婦女，每天下班忙著接小孩，煮晚餐，我們家晚餐，我都是天天下廚煮，家裡沒有洗碗機，我都是親手洗。」
更誇張的是，原PO強調「每天早上5:30起床幫先生準備早餐還泡咖啡，用個掃地機器人，真的懶惰嗎？」
貼文一出，留言多達近3千則，通通都在力挺原PO，「叫他自己來阿！出一張嘴而已！妳又不是傭人」、「我家兩台，你老公是有事？」「憑什麼老公不用幫忙打掃，他才是最懶的那個吧！」「拜託，拯救婚姻的三寶必買好嗎」。
也有許多網友奉勸，「妳要很注意了，這樣子另一半，一點都不疼愛妳體諒妳，跟我前夫有夠像…看了就氣」、「妳老公完全沒有互助的觀念喔~」、「有不幫忙做家事的老公，老婆嫁給他真的很倒楣」、「會說這句話的先生，真的沒有做過家事，沒有帶過小孩，乾脆離ㄧ離算了」。（編輯：詹鎰睿）