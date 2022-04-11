NOW早報／具俊曄瘋傳被遣返！無犯罪證明卡關　大S回應了

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具俊曄當初是申請60天的入台簽證，原定5月就會飛往美國紐約表演，不料卻被傳成是要遣返回韓國，大S透過工作室發布聲明，強調：「當初夫妻兩人單純以為只要登記結婚，進來台北就可以辦理居留證，沒有留意到還要準備無犯罪紀錄證明，現在已經請家人在韓國代為申辦，正在公證中。」
聲明中也指出：「具先生早先在韓國的時候便談妥了5月中旬在紐約的演出工作，這一趟的行程原本就是計畫登記結婚後，5月中旬直接飛往紐約演出，所以當初便先申請了60天的入台簽證。離境是規劃好的演出行程，沒有所謂遣返回國一事。」
今日天氣／全台炎熱外出記得補水！早晚溫差大要注意
中央氣象局今（11）日表示，今天各地天氣大致多雲到晴，僅迎風面的東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部山區也可能有零星短暫陣雨。今天整體氣溫較昨天略高一些，夜晚清晨各地低溫約20至23度，白天西半部高溫約31至33度、東半部約28至30度，日夜溫差較大，早出晚歸建議添加衣物。
《全明星》粿粿證實懷孕！男模老公破氣球 公布寶寶性別
啦啦隊女神「粿粿」出身中華職棒中信兄弟Passion Sisters，因為擔任《全明星運動會》紅隊球經，敬業又可愛的表現衝高人氣，（10日）粿粿宣布懷孕喜訊，和老公范姜彥豐的第一胎寶寶是女生。
粿粿和台日混血男模老公范姜彥豐2月宣布婚訊，2年多的戀情修成正果，如今證實是雙喜臨門，粿粿在IG公開baby shower派對的照片，她和老公一起揭曉寶寶性別，滿滿的粉紅色氣球和粉紅色夾層蛋糕，直指粿粿肚裡的寶寶是個女娃。
粿粿開心發文：「原本只想說某天玩桌遊或吃飯的時候，大家聚在一起開紙條簡單揭曉就好，沒想到一聽到消息的紅2乾媽們，比我還興奮的說一定要好好辦場派對迎接她，才有了這美好的回憶，也謝謝來參與的大家。」粿粿預計5月登記結婚，女兒小名是「小粿醬」。
里長下跪抗議阿妹開唱震動 網火力全開狂酸「作秀」
張惠妹（阿妹）從4月1日起，要在台北小巨蛋舉辦12場演唱會，為了避免7年前《三天三夜》造成附近居民的困擾，特別呼籲參與演唱會歌迷以尖叫、掌聲代替跳動，但近來中華里里長、里長太太依舊不滿向副市長黃珊珊提出抗議，事件引起各方關注，不少網友看不下去，紛紛灌爆松山區中華里辦公處的Google地標留下負評。
點進松山區中華里辦公處的Google地標，可以看到網友留下許多一星評論，開酸：「怎麼不建議小巨蛋只能辦法會，嚴禁舉辦任何演唱會」、「地基不穩會搖晃，是不是該打掉重蓋比較安全無疑慮呢？」也有網友指里長太太下跪「作秀給滿五星，支持小巨蛋限定辦法會就好」，還有人表示：「是缺幾張選票？七年來辦了多少場跳起來的演唱會，阿妹一出來，你們就開始又在作秀，老房的根本才是問題所在！喔不對，真正的問題應該是『選舉到了』」
這次重返小巨蛋，主辦單位為了避震，座位下墊高木板，並宣導「跳動禁止」，得知有震動投訴一事，除了準時開唱外，還努力在晚上10點半之前結束演出，為的就是不想要擾民，可附近里長仍稱有震動，里長太太甚至激動到下跪陳情，對於里長的抗議，主辦單位回應：「這個問題可能要請小巨蛋回應了，這已經超越我們的部分，我們的部分都在合乎範圍的規定演出。」陳鎮川也表示：「我們只能盡量改善，很仔細盯著歌迷，他們也都沒跳，有點無奈，這（震動）需要科學來解答。」在（10）日也發文：「我們可以。」自我打氣。
注意！接到「居家隔離」當下即生效力 重點4步驟看這
中央流行疫情指揮中心表示，（10）日新增431例本土個案，居家隔離人數大增，指揮官陳時中提醒，若接到衛生單位通知匡列為居家隔離對象，在接到電話通知即發生效力，需配戴醫用口罩立即返家隔離、禁止搭乘大眾運輸工具，不得出境出國。
陳時中表示，若是在工作場所接到衛生單位通知被匡列為居家隔離對象，效力是從接到電話後起算，被通知者要配戴醫用口罩立即返家隔離、禁止搭乘大眾交通工具，且應該留家中或指揮中心跟地方衛生局指定的區域，且不得出境或出國；若不是在隔離地點，在接到通知後需即刻自行開車騎車或步行方式盡速返回隔離地點，倘若無法以上述方式返回居隔，需主動連繫當地衛生局或打1922協助安排防疫車輛或就近隔離。
吃全家霜淇淋遇「隱藏細節」超驚喜！釣店員認：是限量的
台灣便利商店眾多，其中又以7-11、全家、OK和萊爾富最廣為人知；而近日全家霜淇淋與YouTuber滴妹的飲料品牌「再睡5分鐘」合作，也在社群營造一波話題；對此，就有網友吃霜淇淋之餘，意外發現「隱藏細節」，讓她又驚又喜，貼文一出，也有網友說「有店員說是限量的」。
該名網友在臉書社團《全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區》發文，分享自己到全家買「日安紅濃茶歐蕾」口味的霜淇淋，等到快吃完才發現原來湯匙也有玄機，而從她PO出的照片可以看到，木製湯匙上印有「再睡5分鐘NAP TIME」的LOGO圖案，模樣相當可愛。
貼文一出，掀起熱議，「咦！我都沒拿過湯匙」、「漂亮的湯匙」、「我沒有湯匙，哭」、「我也沒湯匙」、「有拿過～但是在別間店拿到的就是普通的塑膠布丁湯匙了」、「可愛」、「有湯匙嗎？第一次看到」、「詢問店員有沒有湯匙…結果她給我塑膠湯匙」、「真好，我吃了兩次都沒拿到，去問店員才知道，早沒了」。
其中，也有網友表示，「我去的店員說湯匙是杯裝的才有附，但是既然有問就給了一支」、「我用紙杯才有湯匙」、「店員說湯匙是限量的，我也沒拿到」、「湯匙店舖送完就沒了」。
而《NOWnews今日新聞》記者也實際到全家便利商店購買霜淇淋，並詢問過店員「是否能給木製湯匙」，店員則回應「湯匙是限量的，且照正常程序是要用杯裝才會附木製湯匙」，因此民眾若購買霜淇淋卻沒拿到湯匙，推測應該是送完了，不保證買霜淇淋就能拿到湯匙，還是要以各個店家實際狀況為準。（編輯：張嘉哲）