鞋底撕開藏「詭異機關」！他臉綠：被跟蹤了 內行揭正解
日前才剛有人拆開另外一半的豆腐頭之後，卻發現裡頭安裝隱藏式的攝像錄影機頭，讓她嚇到不敢置信，直呼實在太可怕！而你是否檢查過自己的鞋底也被動過手腳？近日，就有網友分享自己的鞋底竟然露出奇怪的機關，讓他傻眼表示「我是不是被追蹤地位了？」貼文引發熱議。
原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「前幾天鞋子壞掉，就剛好把它撕開來看一下，結果裡面有一個奇怪的電路板，我是不是被追蹤定位了？」只見貼出的照片中，鞋底的一個長方形空間中，嵌入著一塊連著電線的電路板，讓人好奇這個用途為何。
貼文一出，網友紛紛回應「傻眼，現在穿鞋子也要防這個喔」、「這比豆腐頭攝影機還扯＝＝」、「沒事沒事，可能是一台吹風機你沒發現」、「記步神器而已，在那邊緊張」、「這是最新的彈射起步裝置，別擔心」、「真的會瞬間想到這是一台吹風機的電影台詞」。
不過，也有內行網友一看就秒懂「小孩最愛的那種發光鞋，看電路板就知道是LED燈連接」、「小孩那種發光鞋啦，不用緊張」、「踩起來會發亮還會啾啾啾那種鞋子XD」、「看起來只是控制燈光的線路哦，不用擔心哈哈」、「這雙鞋會發亮吧，LED燈面板的基礎」。（編輯：張嘉哲）