COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

為何菜市場衣服賣這麼便宜？內行爆「暗黑關鍵」：請三思

▲原PO好奇「為什麼菜市場的衣服這麼便宜」，貼文一出，也有內行抖出暗黑關鍵，呼籲民眾「請三思」。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO好奇「為什麼菜市場的衣服這麼便宜」，貼文一出，也有內行抖出暗黑關鍵，呼籲民眾「請三思」。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-04-11 08:20:08

你平常會花多少錢購買新衣服、新褲子呢？有些人會追求特定品牌，有些人認為樣式好看即可，有些人則是會貨比三家，希望能買到價格最划算的衣服；不過，就有網友好奇「為什麼菜市場的衣服這麼便宜」，貼文一出，也有內行抖出暗黑關鍵，呼籲民眾「請三思」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名網友在PTT以「為什麼菜市場衣服那麼便宜」為題發文，表示他媽媽之前帶他逛菜市場的衣服，讓她整個眼界大開，「只要不追求時尚的話，一些T shirt、褲子，都可以用便宜的價格買」。

原PO提到，她某一次還看到菜市場的T shirt短袖跟長袖一件只要120，「而且不一定全都是大陸製，有時候是韓國製的」，也讓她好奇發問「為什麼菜市場衣服那麼便宜啊」？

▲原PO好奇「為什麼菜市場的衣服這麼便宜」，貼文一出，也有內行抖出暗黑關鍵，呼籲民眾「請三思」。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO好奇「為什麼菜市場的衣服這麼便宜」，貼文一出，也有內行抖出暗黑關鍵，呼籲民眾「請三思」。（示意圖／取自unsplash）
貼文一出，有網友認為，「沒有品牌logo的加持」、「還有台灣製的，品質不錯又便宜」、「夜市的也便宜，有時候能撿到好看的，品質看運氣了」、「層層銷貨剩餘，最後拚現金用的，出清貨底，市場不對稱，買賣找不到合意，庫存就會累積，最後只能救本」、「衣服本來就很便宜，仿冒品更沒有設計和行銷的成本，批發在批都是全部一堆秤重在賣的」、「市場逛一圈就知道去潮店的有多盤」。

但也有網友表示，「服飾業成本了解一下」、「之前看過賣標籤的，想哪裡製就有哪裡製，日韓台為大宗。現在不曉得網路上還有沒有那麼高調在賣就是」、「你那資源回收的吧？老闆是不是沒一件件掛起來，直接丟在一大池給你自己挑」、「衣服成本超低」。

其中，還有內行網友抖出「暗黑關鍵」，認為菜市場很多衣服來源不明，且材質還是有差，民眾在購買前還是要三思，「材質有差」、「源頭不明，三思」、「很多都是回收桶的衣服，我家隔壁就是做這種生意的，好像很好賺」、「很多都舊衣回收箱來的」、「菜市場很多單一件可能是舊衣回收箱或是工廠淘汰秤斤收購」、「資源回收，不然就是二手衣」。（編輯：郭佩蓉）

誰才是平價服飾王者？全場秒點名「它」狂結帳：便宜到哭

吃全家霜淇淋遇「隱藏細節」超驚喜！釣店員認：是限量的

吃免費壽司郎「她卻哭了」！理由抖出　全場秒懂：不意外

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
您怎麼看羅智強宣布參選桃園市長？

您怎麼看羅智強宣布參選桃園市長？

繼續作答
即時
推薦閱讀