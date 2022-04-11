為何菜市場衣服賣這麼便宜？內行爆「暗黑關鍵」：請三思

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原PO提到，她某一次還看到菜市場的T shirt短袖跟長袖一件只要120，「而且不一定全都是大陸製，有時候是韓國製的」，也讓她好奇發問「為什麼菜市場衣服那麼便宜啊」？
貼文一出，有網友認為，「沒有品牌logo的加持」、「還有台灣製的，品質不錯又便宜」、「夜市的也便宜，有時候能撿到好看的，品質看運氣了」、「層層銷貨剩餘，最後拚現金用的，出清貨底，市場不對稱，買賣找不到合意，庫存就會累積，最後只能救本」、「衣服本來就很便宜，仿冒品更沒有設計和行銷的成本，批發在批都是全部一堆秤重在賣的」、「市場逛一圈就知道去潮店的有多盤」。
但也有網友表示，「服飾業成本了解一下」、「之前看過賣標籤的，想哪裡製就有哪裡製，日韓台為大宗。現在不曉得網路上還有沒有那麼高調在賣就是」、「你那資源回收的吧？老闆是不是沒一件件掛起來，直接丟在一大池給你自己挑」、「衣服成本超低」。
其中，還有內行網友抖出「暗黑關鍵」，認為菜市場很多衣服來源不明，且材質還是有差，民眾在購買前還是要三思，「材質有差」、「源頭不明，三思」、「很多都是回收桶的衣服，我家隔壁就是做這種生意的，好像很好賺」、「很多都舊衣回收箱來的」、「菜市場很多單一件可能是舊衣回收箱或是工廠淘汰秤斤收購」、「資源回收，不然就是二手衣」。（編輯：郭佩蓉）