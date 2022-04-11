達美樂中威力彩？「最新優惠」披薩吃吐 網實測差點撐死
在台灣說到速食除了炸雞薯條之外，披薩也可以說是不可或缺的罪惡美食，而連鎖店家著名的包括必勝客、達美樂等等，各家常常推出不同特色的餐點以及優惠來吸引客人，競爭相當激烈。近日，就有網友發現達美樂又再度推出超便宜的優惠，三個大披薩外送只要799元，讓不少人透露實測之後「差點吃死自己」。
達美樂日前配合疫情延燒推出最新活動，在臉書上表示「安心在家吃，就選達美樂！外送三個大披薩只要799元！」由於市售大披薩一個價格約莫落在550-750不等，但達美樂此次活動三個只要799元，等於平均下來，一個大概只要260元，直接是以半價的價格出售，可以說是相當划算。
活動曝光後，就有不少人湧入達美樂臉書朝聖「達美樂是中威力彩是不是？這麼低價」、「這個賣成這樣是還有賺錢？」、「就決定是明天的晚餐了！」、「3個799也太佛了吧」、「這活動好像不錯耶」、「這活動很划算欸，達美樂最近出手很闊喔」；另外，也有已經實測的網友表示「昨天剛吃，差點吃死自己」、「三個真的很多....但是很划算，好吃！」
而《NOWnews》記者也實際到達美樂官網查看，發現確實有外送大披薩三個799元的新活動，且不加價的口味選擇就高達19個，包括經典的經典四喜、龍蝦舞沙拉、夏威夷系列等等都是不需要加價就能以三個799元的價格爽吃，熱愛吃披薩的你可別錯過這次優惠囉！（編輯：張嘉哲）