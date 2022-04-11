COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

達美樂中威力彩？「最新優惠」披薩吃吐　網實測差點撐死

▲達美樂近年來積極推出活動攬客，繼上次9吋披薩99元後，這次又出手推出全新優惠，掀起話題。（達美樂臉書）
▲達美樂近年來積極推出活動攬客，繼上次9吋披薩99元後，這次又出手推出全新優惠，掀起話題。（達美樂臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-04-11 09:33:43

在台灣說到速食除了炸雞薯條之外，披薩也可以說是不可或缺的罪惡美食，而連鎖店家著名的包括必勝客、達美樂等等，各家常常推出不同特色的餐點以及優惠來吸引客人，競爭相當激烈。近日，就有網友發現達美樂又再度推出超便宜的優惠，三個大披薩外送只要799元，讓不少人透露實測之後「差點吃死自己」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
達美樂日前配合疫情延燒推出最新活動，在臉書上表示「安心在家吃，就選達美樂！外送三個大披薩只要799元！」由於市售大披薩一個價格約莫落在550-750不等，但達美樂此次活動三個只要799元，等於平均下來，一個大概只要260元，直接是以半價的價格出售，可以說是相當划算。

▲
▲達美樂推出外送三個大披薩799元的活動，深受老饕喜愛。（圖/達美樂臉書）
活動曝光後，就有不少人湧入達美樂臉書朝聖「達美樂是中威力彩是不是？這麼低價」、「這個賣成這樣是還有賺錢？」、「就決定是明天的晚餐了！」、「3個799也太佛了吧」、「這活動好像不錯耶」、「這活動很划算欸，達美樂最近出手很闊喔」；另外，也有已經實測的網友表示「昨天剛吃，差點吃死自己」、「三個真的很多....但是很划算，好吃！

而《NOWnews》記者也實際到達美樂官網查看，發現確實有外送大披薩三個799元的新活動，且不加價的口味選擇就高達19個，包括經典的經典四喜、龍蝦舞沙拉、夏威夷系列等等都是不需要加價就能以三個799元的價格爽吃，熱愛吃披薩的你可別錯過這次優惠囉！（編輯：張嘉哲）

全家霜淇淋買到「隱藏版」！內行解答買法　連滴妹都不知

好市多「神秘公告」躲角落！會員結帳愣住：逛10年沒發現

悠遊卡越來越少人用？眾抖出「致命關鍵」：被超車很可惜

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
您怎麼看羅智強宣布參選桃園市長？

您怎麼看羅智強宣布參選桃園市長？

繼續作答
即時
推薦閱讀