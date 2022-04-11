12星座「一週運勢」出爐！這位心想事成　財運、感情都旺

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本週你的守護星火星，要從水瓶座進入到雙魚座的天空，對你的心情和能量都會產生不小的影響。從一種狂烈熱情的狀態，進入到一種內化、收斂的狀態。你明顯感覺到心情轉變，從一種對外在事物的探索，慢慢轉移到對自我內在、內心平靜的渴求。這一周你非常適合聽音樂、做瑜珈、學習禪定呼吸，去感受跟自己內在心靈相處的平靜和平衡時刻。最近你的同情心大爆發，身邊如果有可憐的、需要幫助的朋友，總是第一時間伸出援手。或是成為對方訴苦和訴說心事的最佳閨蜜。
金牛座（04/11~04/17 包含上升星座）。
本週你給自己的一個目標就是晚上好好睡覺，最近有失眠的問題，而且這個失眠的狀態可能已經持續一陣子了。你可能會藉助藥物或是酒精入睡，但這都不是改善失眠狀況的良方。你真正需要的是放鬆身體肌肉，讓深層肌肉不再緊繃，另外就是到了臨睡前夕，可以放空你的腦袋和思緒，不要糾結在某一個問題上面。如果有感情或是金錢、工作方面的問題，建議你白天在找人討論解決的辦法。不要一個人在夜晚鑽牛角尖給自己增添煩惱和壓力。
雙子座（04/11~04/17 包含上升星座）。
最近無論你面對什麼考驗和壓力，都要告訴自己，一切都有重生和蛻變、成長的可能性。生命的考驗是一連串的挫折、學習和成長的過程。不要輕易地被任何一個困難擊倒。有時候在壓力面前，只要繼續堅持下去，就有跨越障礙和突破困難的可能性。遇到人生難題，與其慌慌張張的找人訴苦，不如把心平靜下來，因為真正可以給你答案的人，其實就是你自己，你需要轉變，善用內在的智慧和力量，用包容和耐心去克服一切你會覺得生命的厚度和潛能是永遠讓人感覺到不可思議的。
巨蟹座（04/11~04/17 包含上升星座）。
最近的你生活充滿熱情，但在一且都看似美好的狀態下，你也隱約感覺到來自四面八方的隱憂。這些隱憂和隱患，85%跟工作的變動和工作的挫折和職場發展的困境有關。如果你是一個30歲以下的年輕人，面臨事業的轉變，完全無需害怕，就是去面對這個考驗就對了，那怕是離職重新找工作，完全可以應付全新生活。但如果你是一個屆臨40歲的中年人，最近對於事業轉變的擔憂，可能讓你惶惶不安。建議你在最糟糕狀況還沒有來臨的時候，可以預作準備，給自己預留後路，才不至於臨到失業困難發生的時候手足無措。
獅子座（04/11~04/17 包含上升星座）。
本週要多注意你的健康狀況，如果因為工作經常加班，則要小心有過勞的現象。今年還沒有安排健康檢查的朋友，提醒你，可以規劃一下，特別可以檢查你的呼吸道、肺部攝影、你的牙齒和骨質密度的指標，如果有需要進一步治療的需要，可以聽從醫生的建議與安排。春夏之交，適合安排旅遊和山間原野的露營活動，多接近大自然，對你恢復疲勞是有幫助的。關於你的愛情、婚姻，如果兩地相隔的伴侶，你們的問題恐怕遲早要搬上檯面討論解決的方法。
處女座（04/11~04/17 包含上升星座）。
無論你現在是什麼年紀，經過這個春天之後，你感覺到自己的年齡有邁入初老的現象，感覺自己的體力不如以往，也覺得最近的睡眠品質變得不容易入睡。可能還覺得自己的筋骨肌肉，變得特別容易拉傷。如果有健康方面的問題，建議你可以從身、心、靈各方面的療愈著手改善。如果覺得自己待在家裡容易胡思亂想，建議你到森林或是原野中走一走，去參加露營活動。或是到森林小木屋住一個晚上，或是參加一個音樂會，參觀一個藝術展覽，這對你改善心情、恢復健康會非常有幫助。
天秤座（04/11~04/17 包含上升星座）。
最近你的戀愛運非常好，是屬於可以進入談婚論嫁的狀況，如果有適婚年齡的朋友，完全可以做好閃電結婚的準備。另外已婚的朋友，如果想要備孕，或是想要懷二胎的朋友，這個春天也是你們受孕、懷孕的最佳時刻。當幸福來臨的當下，只需要珍惜身邊所有的緣分，相信這一份真誠與專注，一定可以得到對方認真善意的回應。唯一需要注意的事情，就是當幸福降臨的時候，會有幸福肥的後遺症，最近可能會吃胖、變胖。
天蠍座（04/11~04/17 包含上升星座）。
本周如果有開車的朋友，請定期檢查你的車輛，注意車輛的安全使用規則，需要維修保養的，這種檢測的費用千萬不能省。否則可能會發生車輛拋錨，或是出遊的時候發生車輛故障的倒楣事情。最近要多關心自己的健康，例如你的眼睛視力、你的牙齒、你的鼻子耳朵。如果有發炎的狀況，請你安排就醫，或是喝一些清涼降火的茶飲，幫助去除身體器官的燥熱和火氣。當你心情不佳的時候，千萬不要把家人當作是情緒的出氣筒。
射手座（04/11~04/17 包含上升星座）。
最近你把生活的重心都放在自己的家人身上，你喜歡這種跟家人相處的感覺，甚至正在規劃和家人一起的旅行和度假行程。最近家人可能有一個重要、具有紀念意義的事情即將發生，可能是有親人要結婚、或是有人懷孕生產，或是有人搬新家，或是有家人買了新房子，總之，因為家人發生的喜事，也同樣感覺到開心快樂。如果你有新的戀情正在發生，也會迫不及待的把你正在交往中的對象，介紹給自己的家人認識。
魔羯座（04/11~04/17 包含上升星座）。
你最近的生活重心，就是關注在賺錢、投資這一件行為上面。你很有作生意的頭腦與想法，最近看準未來的投資趨勢，想要結合志同道合的朋友一起投資作生意。雖然現在因為疫情的影響，各行各業都受到不小的衝擊，但是仍然有一些行業不為疫情影響逆勢上揚，你覺得民以食為天，就算疫情再嚴重，大家還是要吃吃喝喝，所以現在最想做的副業與投資可能是跟餐飲業、休閒飲料產業有關。
水瓶座（04/11~04/17 包含上升星座）。
最近可能會有想要換工作的念頭，你對於當前的生活方式和生活型態，覺得可以有改變的可能，包含你的住所、居家裝潢甚至是居住空間的設計風格，都想要改變，這種改變可以說是一種斷、捨、離的過程，也可以說是一種因應現在的年紀與工作型態所作的改變。整體來說是一種進步、一種成長。回顧過去的成長歷程，其實都是一連串的改變，你本來就是一個習慣接受變化的人。
雙魚座（04/11~04/17 包含上升星座）。
最近你是走到心想事成的好運時刻，你想什麼，就容易獲得什麼。在心情愉悅的狀況下，對於自己的外貌、身材、五官也變得特別在意，如果有可以讓自己變美的方法，都願意嘗試。最近最想入手心的保養品，例如美白的、保濕的、提亮肌膚光澤、讓五官緊緻拉提的面膜，你都想要試試看。因為你覺得當自己覺得漂亮之後，對於在談戀愛方面，會覺得自己更有魅力自信與吸引力。最近正財、偏財都可以期待，也讓你花錢消費不手軟。（編輯：郭佩蓉）
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