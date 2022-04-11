花4萬買安卓手機遭嗆傻！「優點」抖出　iPhone尷尬輸了

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「安卓有NFC、無線電力共享、三星Pay、語音照相、100倍電子變焦可以拍月亮、虛擬悠遊卡、螢幕下指紋辨識、雙卡雙待、安全資料夾，請問這些蘋果有嗎？奇怪了，我就想用安卓不可以？蘋果還在用lightning ，製造環保問題死不改，如果用過現在的安卓旗艦機，才是真的回不去，現在的安卓機，有子母畫面，視訊可以邊看畫面邊開網頁討論，根本方便多了！」
原PO不滿表示「iOS的用戶自己優越不要優越到別人身上來，每次有人用蘋果出問題，果粉就說是人家不會用；安卓機出問題就說人家是爛，不意外什麼的，這不是雙標嗎？」貼文一出，立刻吸引超過兩千五百名網友留言討論。
不少人非常認同表示「iPhone真的是被捧起來的.....現在早就不是蘋果世代」、「想使用什麼手機是自己的決定，會嘲笑別人的人，自己也沒多高尚哪裡去」、「從蘋果回安卓的路過」、「安卓手機我每四年換一次，根本沒有那麼不耐用」、「風氣真的很糟糕....不用iPhone也是罪人了？」、「所以説你戰不過，因為你是拿實用在戰信仰」、「果粉真的要講優勢除了耐用，還有嗎？根本打不贏」、「每次蘋果用戶都戰信仰而已，尷尬到爆，果粉選擇看不到其他功能」。（編輯：張嘉哲）