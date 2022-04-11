台灣夜市攤販有多好賺？「隱藏內幕」曝光：早賺幾棟房了
夜市是台灣的特色之一，遍及北中南部，除了各式店家、餘興遊戲，還有許多美食、小吃讓人百吃不厭，深受民眾喜愛；對此，就有網友好奇，夜市攤販到底有多好賺，貼文一出，也有內行抖出「隱藏內幕」，透露「早就賺好幾棟房子了」。
該名網友在PTT以「夜市擺攤好賺嗎」為題發文，表示之前疫情嚴峻時，讓很多夜市攤販都收起來了，也空出很多店面，「做一輩子的事業就這樣中斷，說要轉型也轉不走，但我看也沒有人因此沒飯吃而自盡」，因此也讓原PO好奇「是不是夜市擺攤早就賺爛，疫情剛好退休罷了」？
貼文一出，不少知情人抖出內幕，「生意好的時候，半小時是上班族一天的薪水」、「早就賺好幾棟房了，你現在晚了」、「做夜市早就賺爛了，真的剛好疫情退休享受人生」、「一天好幾萬多的是」、「9成的夜市客的身家比不上混最差的那1成攤商」、「夜市比你想的有料」。
但也有網友表示，「要看哪個夜市，寧夏感覺不錯，然後士林就整個變差，寧夏應該是擠不進去」、「這樣問太籠統了，有人是真的賺大錢也有人只是為了糊口，看你賣什麼」、「看你會不會弄啊，有人賣個小東西就很好賺，有人加盟還是搞不起來」、「很兩極阿，看你賣什麼」、「不太好賺，東西不夠好吃連攤位租金都賺不到」。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞
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