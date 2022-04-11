禿頭男「戒洗髮精」只用清水洗頭！6年後曝結局全網震驚

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在這之後，尼克發現或許是洗髮精的關係導致落髮問題，因此決定不再使用洗髮產品，沒想到在短短幾週後，頭髮就變得健康許多，「你可能會覺得停止洗頭會讓頭髮非常油膩，但2-3週後就不會出現這個狀況，取而代之是天然的油脂出現在頭上」，並稱之這為「No poo Method」洗頭法。
影片曝光後，立即引來大量觀看數，有網友留言，「他看起來像超級賽亞人，所以我相信他」、「我是因為懶才沒用洗髮精，但這是真的」、「我的落髮也是因為一罐洗髮精導致的」、「我30年來從不在頭髮上抹東西，只用熱水洗，現在我是家族裡唯一有頭髮的人」。
不過，也有網友表示，「我試了4個禮拜，現在頭髮油到能炒菜」、「我過去20年來每天都用洗髮精，現在頭髮都好好的，這跟個人體質有關吧」、「我在學校曾經坐在從不洗頭的女生後面，20年後彷彿還能聞到那個味道⋯」、「即使對你有效，這做法也不一定適合每一個人」。（編輯：賴禹妡）
@_nickcoetzeeHaven’t washed it in years ✋🏼 #nopoomethod #hairloss #hair #hairtok #fyp
♬ Paris - Else