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武漢爆「全市核酸篩檢中」！深夜排隊照曝　陸台網友傻眼

▲武漢因為疫情升溫，中央要求全市民眾進行核酸檢測，並依照核酸的採集結果通行，引發討論。（圖/翻攝微博）
▲武漢因為疫情升溫，中央要求全市民眾進行核酸檢測，並依照核酸的採集結果通行，引發討論。（圖/翻攝微博）

編輯中心/綜合報導

2022-04-11 13:07:47

中國新冠肺炎近日疫情升溫，除了上海疫況言中之外，據中國國家衛生健康委員會指出，昨天單日一天就新增2萬7509例本土案例，疫情突然反彈延燒，讓大陸民眾相當緊張。而一名網友則在10日晚間爆料，指出有同事透露，武漢今晚要幫所有市民做核酸檢測，明天開始憑核酸的採集結果通行，其公告以及深夜排隊照片也隨之曝光，引發討論。

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原PO在PTT貼文指出，同事傳訊息表示，武漢今晚要幫所有市民做核酸篩檢，內容寫著「明天開始憑核酸的採集結果通行！各位居民：市疫情防控指揮部通知，今晚8:00全市將開展全民核酸採集工作，請各位居民迅速回家等候，待工作人員通知後有序到點位進行核酸採集，採集完畢後領取核酸採集小卡片，明日起全市憑此卡片通行，請大家相互轉告」目前深夜仍在排隊中。

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▲武漢民眾漏夜排隊進行核酸檢測。（圖/翻攝微博）
而貼文曝光之後，不少網友到微博上搜尋相關訊息，發現煞有其事，還有深夜排隊、核酸檢測卡等等照片，許多台灣網友紛紛表示「這是來到清零夢想國度嗎？」、「全市核酸檢測？是在跟我開玩笑？」、「全市依照核酸的採集結果通行真的太扯了吧」、「48小時核酸檢測欸.....超過時間又要再去檢測？成本要多高」、「武漢有多少人怎會這樣搞....封城還比較快」。

而根據陸媒報導，「武漢地鐵運營」微博帳號11日凌晨發公告，自4月11日起，武漢軌道交通執行「健康碼綠碼、48小時核酸陰性證明（或核酸採樣憑證）、測溫、戴口罩、掃車廂碼」措施，保障公共交通疫情防控安全，請廣大乘客積極配合車站工作，主動出示綠碼、48小時核酸陰性證明（或核酸採樣憑證）、戴好口罩，乘車過程中請主動掃車廂碼上報行程。」

而事實上，除了搭乘武漢地鐵需要出示48小時核酸陰性證明之外，包括公車、餐廳等等也都實行該政策，不少大陸網友超傻眼表示「48小時真的太短.....只有兩天又要再做一次」、「以後看到同鄉變成要問核酸了沒？」、「武漢的核算檢測還真是有效率呢......」、「你們乾脆把我關在家算了吧....」。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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