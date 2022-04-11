武漢爆「全市核酸篩檢中」！深夜排隊照曝　陸台網友傻眼

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而貼文曝光之後，不少網友到微博上搜尋相關訊息，發現煞有其事，還有深夜排隊、核酸檢測卡等等照片，許多台灣網友紛紛表示「這是來到清零夢想國度嗎？」、「全市核酸檢測？是在跟我開玩笑？」、「全市依照核酸的採集結果通行真的太扯了吧」、「48小時核酸檢測欸.....超過時間又要再去檢測？成本要多高」、「武漢有多少人怎會這樣搞....封城還比較快」。
而根據陸媒報導，「武漢地鐵運營」微博帳號11日凌晨發公告，自4月11日起，武漢軌道交通執行「健康碼綠碼、48小時核酸陰性證明（或核酸採樣憑證）、測溫、戴口罩、掃車廂碼」措施，保障公共交通疫情防控安全，請廣大乘客積極配合車站工作，主動出示綠碼、48小時核酸陰性證明（或核酸採樣憑證）、戴好口罩，乘車過程中請主動掃車廂碼上報行程。」
而事實上，除了搭乘武漢地鐵需要出示48小時核酸陰性證明之外，包括公車、餐廳等等也都實行該政策，不少大陸網友超傻眼表示「48小時真的太短.....只有兩天又要再做一次」、「以後看到同鄉變成要問核酸了沒？」、「武漢的核算檢測還真是有效率呢......」、「你們乾脆把我關在家算了吧....」。（編輯：張嘉哲）
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