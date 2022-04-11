台北套房「免錢住」還包水電！眾見1條件卻搖頭：誰想去
「這樣佛嗎？」一名網友表示，他在租屋網看到一間台北9坪獨立套房不用付租金，不過需要每晚待命15小時處理住戶問題，且想參加徵選還要先繳2000元，種種條件讓全場看了搖頭直呼：「頭腦撞到才會去！」
該名網友在臉書「爆廢公社公開版」中分享，有人在租屋網貼出「免費租好房-兼職夜間小助理」的資訊，並表示「台北月租9坪獨立套房只要5000，水電網路第四台看表現補助，但每天要待命15小時當小管理員，這樣佛嗎？工作和住處都有了，賺爛了吧」。
只見租屋資訊裡頭寫著，此方案僅提供給學生，實際上不需付管理費及租金，水、電、網路第四台都有補助，電費每月最高還補助3000元，不過需要配合夜間處理其他住戶問題，時間是每日晚上7點到隔日上午10點，共15個小時，且有意願者還要先付2000元參加徵選，沒選上會退費，選上者則併入押金。
貼文一出，網友看了直搖頭，紛紛留言，「晚上7點到隔天早上10點，你每天拿兩小時去打工可能還比較划算」、「提供個住宿想找個免錢的大夜班，還要付房屋押金，還要2000保證金徵選」、「住戶問題百百種，有事的話晚上不用睡了」、「現在大夜連偏鄉地區8小時起碼都有3萬以上，如果是大工廠也很多都供住宿和接駁車，頭腦撞到才會去」、「月薪5000，上班1900～1000，提供住宿、不附三餐、無勞健保，要隨叫隨到，簡單說就是這樣」。（編輯：賴禹妡）