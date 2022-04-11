五倍券快到期！她哭喊「花不完」 內行秒曝解法：超划算
振興五倍券使用期限即將在4月30到期，許多人打算趁著過期前一次花光，不過就有一名網友相當煩惱，由於大部分店家推出的五倍券優惠都已經結束，因此不知道如何消費才最划算，貼文曝光立即引起熱議，不少網友提供建議「買家電產品比較快，趕快花掉別浪費」、「唐吉軻德還有五倍卷優惠」。
該名網友在PTT貼文，他表示五倍券快要過期了，一開始因為不想和人擠優惠，因此遲了一段時間才去領紙本五倍券，沒想到領完才發現優惠券都沒了，「就一個很奇怪的比較心態，想著這樣吃虧於是就繼續放」，最後快到期不但沒使用到優惠，還完整好好的沒動過。
貼文一出，不少網友提供消費建議，「買可以用一年的券，有些店家推的兌換券可以用到12月底，常去就還不錯」、「眼鏡配個兩副就超過了，可以不用糾結優惠」、「去家樂福買生活用品不就好了」、「買家電產品比較快，趕快花掉別浪費」、「可以去麥當勞找零」、「買3C最快花完，頂多貼一些錢」、「不能找零就去7-11囤咖啡啊」。
也有網友分享優惠花法，「前陣子去IKEA買東西，好像三千送三百還五百」、「全家餐飲還是有一些不錯的優惠」、「最近去京星吃可以消費滿1000，只要有一張五倍券付款其餘差額刷卡現金都行，送300現金券喔！我覺得還蠻划算的」、「唐吉軻德還有五倍卷優惠」。（編輯：賴禹妡）