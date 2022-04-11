振興加碼券快到期？拿到「這2張」不急 期限還有再延長
政府為因應疫情對民生的衝擊，於2021年10月上旬開始陸續發放振興五倍券，及加碼抽送好食券、國旅券、藝FUN券、i原券、客庄券、農遊券、動滋券、地方創生券，而五倍券及多款加碼券都於四月底到期，許多網友急著找方法花掉，但若是抽到動滋券和地方創生券的民眾則不用緊張，這兩款加碼券的使用期限都還有不只一個月。
原PO於臉書社團《爆系知識家》發文，表示政府提供的加碼券即將於四月底到期，自己手邊有兩張未使用過的動滋券，想詢問眾人都用在哪裡。
事實上各項加碼券的使用期限並不相同，以下列出於2022年4月30日到期之項目：好食券、國旅券、藝FUN券、i原券、客庄券、農遊券（第四階段2022/4/6日抽出的「抽888元農遊券」則能用至5月31日）。抽到動滋券及地方創生券的民眾則無須緊張，動滋券能使用至2022年6月30日；地方創生券則從原先4月30日的期限，延長到2021年8月31日。
網友則向原PO推薦許多能用動滋券消費的場館「可以問親友同事之類的有沒有健身，轉賣或轉送，如果不想也可以去大魯格打擊場，或是保齡球館、直排輪遊樂場、游泳池有的也會收」、「北區運動中心有很多、游泳、羽毛球、桌球、健身、籃球…都可以使用」、「三百賣掉了」、「看籃球比賽用掉的」。 （編輯：李惠婷）