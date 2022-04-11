自動繳款機狂噴「海量硬幣」！網嗨：中拉霸 內行勸別拿
自動繳款機在日常生活許多場所都能看見，除了繳交停車費的用途外，許多地方也會藉此機台收取文件列印等業務的費用，不過近日有民眾卻分享，在醫院朝自動繳款機投了10元，沒想到下秒找零區卻「狂噴海量的硬幣」，當下雖然非常錯愕，但也覺得自己有些幸運，貼文掀起熱議。
一名網友今（11）日在臉書社團「爆廢公社」分享一張照片，圖中可見，一台自動繳款機的找零區竟有大量的10元硬幣，原PO表示，自己是在醫院使用自動繳款機，但投完10元後，機器彷彿像老虎機一樣「中拉霸」，不斷噴出更多的硬幣，讓他覺得有些好運，因而發文分享，事後他也並未將硬幣取走，並立刻請院方志工協助處理。
貼文曝光後，短時間已有上萬網友按讚朝聖，紛紛留言「財神爺來都擋不住」、「停車場遇過一次，50元狂噴，看起來很爽，卻耽誤我快半小時才能離場」、「這麼多10塊，夠吃好幾餐了」、「發財了，大獎開不停」、「原來是在賭場啊，不說我還以為在醫院呢」、「這照片有聲音」、「為什麼別人的自動繳費機都比較好玩」、「偽裝的吃角子老虎機」。
不過，也有許多網友提醒，「千萬別以為自己發了，拿走可能被告侵佔」、「遇到還是要趕快通知相關單位處理」、「這些機器一定都有監視器在看的」、「有監視器都不要撿，警察很快會找上門」、「千萬要通知管理員，這都監視器照著，怕會有侵占問題」、「樓主不拿是對的，不然麻煩大了」。（編輯：張志浩）