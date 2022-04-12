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威爾史密斯驚天一巴掌！克里斯高EQ自嘲「聽力都回來了」

▲威爾史密斯為了護妻，在奧斯卡頒獎典禮狠狠揍了克里斯一拳，消息震驚全球影迷。（圖／美聯社／達志影像）
▲威爾史密斯為了護妻，在奧斯卡頒獎典禮狠狠揍了克里斯一拳，消息震驚全球影迷。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2022-04-12 07:01:08

第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮在上月底舉行，結果影帝威爾史密斯（Will Smith）因不滿頒獎人克里斯洛克（Chris Rock）在台上大開老婆玩笑，衝上台直接一巴掌打過去，還在台下飆髒話，消息震驚全球，還因此遭美國影藝學院懲罰未來10年不可參加奧斯卡典禮，相較於威爾的慘況，被打的克里斯洛克不僅獲得歐美國家多數人力挺，甚至再創脫口秀票房佳績，近日在脫口秀表演上更是直接自嘲表示「我的聽力回來了！」

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回顧整起事件，威爾史密斯當時因為不滿克里斯洛克在台上大開老婆潔達·蘋姬「髮型」的玩笑，直接衝上台賞了克里斯一巴掌，甚至在台上罵髒話怒噴，導致整場嘉賓超尷尬，雖事後威爾史密斯有向克里斯洛克道歉，但美國影藝學院日前發出聲明，宣布未來10年威爾史密斯禁止出席任何與奧斯卡有關的活動，而威爾史密斯也低調回應「接受並尊重學院的決定」。

▲威爾史密斯奪奧斯卡影帝落淚。（圖／美聯社）
▲威爾史密斯將10年不得出席奧斯卡相關活動。（圖/達志影像/美聯社）
至於被打的克里斯洛克，在事件發生後，不只影迷相挺，還有不少好萊塢明星出聲支持，希望他能對此事作出評論，不過截至目前為止，他仍為點評此事，僅在自己個人脫口秀上拿這件事調侃表示「除非有人花錢請我聊，不然我不會提這件事，生命是很美好的」，甚至幽默地說「我的聽力都回來了！」輕鬆面對此事的態度，也可看出這件事對他影響並不大。

而威爾史密斯的一巴掌，可以說是打出克里斯的名氣，根據美國售票網站《Tick Pick》表示，事件發生後，克里斯洛克的門票賣的比過去一個月總和都還要多，脫口秀一票難求，且多個場次門票全賣光，連黃牛都相中克里斯脫口秀的門票，原本最便宜票價為46美元（約台幣1321元），已經漲到411美元（約台幣1萬1000元）一張，相當驚人。（編輯：張嘉哲）

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