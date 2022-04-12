待台積電3個月操到「神經失調」想離職！女友竟嫌：草莓
有「護國神山」之稱的台積電（2330）是全球第一家，且規模最大的晶圓代工半導體製造廠，讓許多人搶進，不過高工時、壓力的工作環境卻也令人卻步；對此，就有一名男網友痛苦發文，表示在台積電待3個月，因受不了高工時、職場文化，壓力大到經常失眠，自律神經失調，要靠藥物才能睡著，豈料和女友及家人討論後卻被嗆「草莓」，讓他不知該如何是好。
該名男網友在社群平台《Dcard》上發文，表示自己是科大光電碩士畢業，目前在台積電當製程工程師，這是他第一份工作，但才待了三個月就想離職，「高工時和職場文化我真的不能接受」，豈料和女友及家人討論後，卻被反嗆「這麼快就離職？如果是我一定不會離職，你這樣就被打敗？外面錢有這麼多嗎」，認為他應該至少做滿一年。
「我常常失眠或在夢中驚醒，上禮拜三晚上快睡著時突然嚴重耳鳴，診斷後為自律神經失調，沒辦法根治，所以我已經斷斷續續耳鳴5天了」，原PO崩潰提到，自己的壓力大到快窒息，放假也無法好好休息，到了假日會很焦慮，想到禮拜一又要上班，精神就一直處於緊繃狀態，甚至還得靠藥物才能入睡。
原PO壓力如此大，身邊卻連半個懂他的人都沒有，甚至覺得他是「草莓族」，遇到一點挫折就想放棄，還對他說「錢很重要，台積電經歷很重要，才工作三個月就有煩惱，現在的年輕人齁...」，也讓他超無助。
貼文一出，網友紛紛建議原PO，「你該好好休息了，然後試著不要那麼在意其他人的看法，以你的能力一定能找到適合你的工作」、「只有過過那種生活的人才懂這種感覺，以前在上班前一天都會睡不好，長時間緊繃很容易讓身心出狀況」、「不在裡面的人總是不會體諒」、「待了4y後就逃了，離職後，完全不後悔，只後悔沒更早離開」、「我建議這女友直接放生」、「他們只想著你的錢」。（編輯：郭佩蓉）