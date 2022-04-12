未來3個月「4星座」健康亮紅燈！這位工作過勞　小心送醫

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魔羯在陽曆4、5、6月要特別注意飲食衛生，特別是陽曆5月水星逆行你的健康宮位，你最近的腸胃、脾胃特別弱，太涼、太生、太辣、太油的東西，只要一碰就馬上胃痛腹瀉；或是跟朋友同事一起吃外賣路邊攤，其他人都沒事，偏偏就你拉肚子；甚至晚餐吃一個太飽，最後脹氣睡不了覺、失眠一整晚都有可能。提醒你近期飲食還是清淡為佳，也要注意衛生、要忌口。
第三名、雙子座
雙子在陽曆4、5、6月健康上會有兩種狀況，一是過多的精力用不完，使你直到睡前還是很亢奮，變得難以入眠。建議白天可多做運動、瑜伽，消耗太過亢奮的能量。另一種則是完全相反，可能整日精神不濟、昏昏欲睡，感覺走著走著就會撞到門或牆壁，提醒你作息一定要正常，且中午後就別再碰咖啡、茶等含咖啡因的食物，睡前也盡量不要滑手機，維持好的睡眠品質了，對精神才有幫助。
第二名、天秤座
天秤在陽曆4、5、6月特別要注意交通意外，你在春末夏初水星逆行遷徙宮，不管是自己開車騎車、或是走在路上都要特別注意交通安全，不可搶快違規。另外有時明明自己很守規矩，但卻反而被不遵守交通規則的人拖下水，受池魚之殃，因此要提醒你自己小心還不夠，一定要提防他人，像是綠燈時不要立刻行動等，確認交通完全安全了才能放心。
第一名、巨蟹座
巨蟹在陽曆4、5、6月要注意積勞成疾。火星5月在你的事業宮位加熱，你因為太專注於工作了，總覺得一閒下來就渾身不對勁、手上沒存款就整天心慌慌，當然努力工作是好事，但拼命過頭、每天加班加點不知休息，反而適得其反，小心最後傷了身子，還得花錢就醫，最後賠了夫人又折兵喔。
十二星座【健康提醒】關鍵字
白羊【活力滿滿】。金牛【無法專注】
雙子【睡眠障礙】。巨蟹【注意交通】
獅子【關節卡卡】。處女【瘦身有成】
天秤【注意交通】。天蠍【背痛腰酸】
射手【牙疼長痘】。魔羯【腸胃虛弱】
水瓶【體重微增】。雙魚【多喝開水】
參考太陽、上升星座。（編輯：郭佩蓉）
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