好市多買88萬福特車「開爽再退貨」？行家搬1條文解答了
知名美式賣場好市多時常販售優惠商品，也因退貨十分方便而深受台灣人喜愛，對此近日就有網友在賣場內看到福特汽車開賣，讓許多人好奇，在好市多買汽車是否也能開回家後退貨？貼文一出，釣出專業網友搬規定解答：「依廠商購買契約，汽機車須掛牌之車輛及安裝商品不可退貨。」
該名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中貼文，他表示在好市多看到福特汽車正在出售，一共有「Focus ADV」和「KUGA」兩款， Focus定價為86萬3999元， KUGA定價則為88萬3999元，且還可以刷卡或使用黑卡結帳，吸引許多人前往賞車。
貼文一出，網友紛紛留言，「滿佛的啊」、「欸~ 不滿意可以退嗎？（…逃）」「開幾天可以拿去退嗎」、「刷下來然後卡費結算前一天拿去退，免費開一個月選我正解」、「萬一買到車王應該可以無條件退貨了」、「給自己一個認識全車零件的機會來了」、「信用卡額度可以刷到全車額也很令人佩服」、「90天內可以開來退嗎XD」。
不過，關於退貨的問題，有網友搬出規定解釋，「客製化商品、特別商品、汽機車須掛牌之車輛及安裝商品：依廠商購買契約，不可退貨。廠商另提供維修或是保固方案」。（編輯：賴禹妡）