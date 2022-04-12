全家霜淇淋還在買原價？「隱藏優惠」曝光：一支秒省16元
近日全家便利商店霜淇淋與知名YouTuber滴妹的飲料品牌「再睡5分鐘」合作，一次推出四種新口味，讓許多網友超興奮，在開賣當天就前往朝聖，也在社群上掀起熱議；對此，就有網友分享「省錢神招」，讓你不必買原價，用超優惠的價格爽吃霜淇淋，光是一支霜淇淋就能省16元。
該名網友在社群平台《Dcard》上以「全家胖胖冰淇淋vs 瘦版」發文，表示連假的時候看同學分享全家新的霜淇淋，她看到胖胖的冰覺得太可愛，就衝去全家買來嚐鮮。
原PO也接著分享霜淇淋吃起來的口感，「茶的茶味滿重，然後白色奶蓋的部分夠甜，有中和茶的味道～讓它們變好吃」，她也分享APP有優惠券，一次買五支，一支只要36元，只可惜那是「連假優惠」，已經過了。
不過貼文一出，也有內行人分享「省錢神招」，可以在KKday上買全家Fami霜淇淋，5支只需要165元，還可以折LINE Pay點數，「米納桑～～～可以在kkday買唷 ，五支165元，還可以折line pay點數」，換算下來一支才33元，比原價49元便宜16元，也讓網友大讚「好划算」。
另外，也有許多人分享吃完霜淇淋的心得，「身為茶控的我，大推整支綠茶啊！我覺得比綜合版不容易膩，還帶一點微苦，超讚的！另外推薦也可以去單口味店試試日安紅，雖然我還沒找到時間去吃」、「覺得圓滾滾跟一般版的口感有差～都很好吃但前者更綿密濃厚」、「全家的冰淇淋，一直都不錯吃，老實說」。（編輯：郭佩蓉）