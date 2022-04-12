「我養妳」3字超可怕！辭職妻月拿尪10萬顧家　下場慘爆

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呂秋遠表示，根據他每天都在接觸離婚官司的經驗來講，他可以很負責任的跟你說「『我養你』這三個字，就像泡麵包裝上的『圖片僅供參考』一樣，打開泡麵以後內容物絕非如此」，可能一開始是「愛，我養你」，相安無事幾個春天以後就會變成「哎，我養你」，最後不需要幾年，有時幾個月就會變成「X！我養你（這條狗）」。
為什麼會這樣？呂秋遠解釋，因為「我養你」這三個字，原本就只在當下生效，保存期限只有當下，一旦過了當下，那就是過期了。過期的食物不是不能吃，只是有風險，有很高的可能性會吃壞肚子。他接著說，大部分男人付這筆錢，是希望另一半可以包辦所有的家裡開銷，「包括你自己的，不是要讓你當貴婦，每天喝下午茶、逛書店、學插花」，所以，養你了以後，「家裡長輩你得顧、小孩你得養、大小事情都要包辦，一開始還不用收據，後來就要憑發票領錢，比對獎200元還麻煩」。
更悲慘的是，當妳包辦的所有家務，但最後卻漸漸變成家中的「嫌惡設施」或是「薪水小偷」，「你做的所有家務都是應該的，憑甚麼拿錢？既然你做的都是應該的，當然就是對這個家沒有貢獻。在他的眼裡，他賺錢很辛苦，你每天在家就是當貴婦。根本不會想到家裡怎麼自動會乾淨、小孩自動會吃飽、碗盤自動會清潔、衣服自動會摺好」。
「一旦接受了我養你，等於接受了無止盡的家務勞動，而且喪失與外界接觸的管道。自己沉溺在『沒有升遷、看人臉色、拿人手短、沒有尊嚴』的環境，而且逐漸喪失生活技能」，呂秋遠感嘆「幹嘛做這種事，往後人家外遇，還會虧你說『你是我養的（狗），憑什麼抱怨』」；甚至哪天人家要離婚時，錢又全部交給媽媽保管藏起來，到時候你還剩什麼，「只剩下兩滴冰凍的淚水，一滴化成酒，添一分自醉，一滴沉落於，歲月的潮水。一顆化頑石拒絕傷悲，一顆化絕情，靜候輪迴」。
最後他表示，若有男人對妳說這句話，當然有可能是愛妳的，但不妨可以禮貌的說聲謝謝不用了，並可以輕描淡寫的說，「青春露230ml的優惠價是5880元，要養嗎？只怕你養沒多久就癢了」；他也強調「每個成年人，都該有自己的收入與工作，微薄也無所謂，至少不偷不搶，自食其力。況且，當你覺得人生很輕鬆的時候，其實有可能就是在走下坡了。靠自己，好自在，這是萬古不變的真理。畢竟，習慣依賴別人的人，就得承擔哭泣的風險」。
貼文一出，已有2.5萬人按讚，「我最近看到一個說法，我養你是扼殺你的生存能力，會害了你」、「說的真是棒，讓給所有愛做夢的女生知道，結婚給老公養的極大風險」、「努力付出勞力處理家務照顧小孩……最終換得一句『你還不是花我的？根本就是我養的』，心酸之餘，也失去工作能力和自信了」、「說的真好……我養你、我照顧你，都是一樣話術啊」、「完完全全認同你今天說的！」、「年輕時曾期待過我養妳這句話，但隨著歲月流逝，殘酷的現實告訴我這句話是假的。而且就算有人這樣對我說，我也不要。因為靠自己養自己，才是最真實、最可靠」。（編輯：郭佩蓉）