男模會館一堆人去？網挖照片驚：我更帥 老司機解答了
近日本土疫情又升溫，各縣市都出現確診者，其中一些KTV、小吃店還有男模會館等等都出現足跡，讓人想到去年疫情爆發時，萬華阿公店也是重點足跡之一，讓人好奇這些「極樂地點」到底有什麼魅力。近日，就有網友討論「男模會館是真的會有女生去嗎？」貼文引發廣大迴響。
原PO在PTT貼文指出「我看版上說男模會館都是給那些貴婦去的，有些還不收男客人，可是我去找了男模會館的圖片之後發現.......高雄版那個人氣第一名的男模是怎麼樣啊＝＝真的有女生會花錢去這種場所？台北版是有好一點，但是+9味還是超濃，真的有女生想去這種男模會館嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「傻眼，我都比他們帥了」、「修圖修的超誇張，感覺很多本人都不怎麼樣＝＝」、「還有8+9感覺整口吃檳榔的感覺，到底怎麼應徵上的」、「我同事隨便一個都比他們還好看，好奇到底是誰在去」、「當然是有女生要去，不然早就倒了」、「只能說市場會淘汰不適合的人，這類型就是被市場篩選過的」。
而也有內行老司機透露「他們的客群本來就不是一般的上班族啊，消費又不便宜」、「他們的客群本來以特種行業的女生、貴婦、公司高層之類等為主了」、「男女審美觀不同啦，這種花美男，比大肌肉猛男還更容易讓人放下戒心」、「看一下日本那位第一牛郎是什麼類型，你就懂了」、「就跟日本第一牛郎羅蘭一樣，重點是講話吧」、「這種店的重點是說話跟幽默感，長相中間就OK了！日本那個羅蘭也沒很帥啊，生意好到爆」。（編輯：張嘉哲）