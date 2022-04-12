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好市多領錢遇「最美風景」！她現省1000超感動：該補了

▲原PO在好市多領錢遇最美風景，因此省下1000元，頗為感動。（圖／記者張志浩攝）
▲原PO在好市多領錢遇最美風景，因此省下1000元，頗為感動。（圖／記者張志浩攝）

編輯中心/綜合報導

2022-04-12 15:37:39

人在日常生活中總有失誤的時候，這時若有熱心路人幫助，那一整天的心都會暖暖的。就有網友分享自己在好市多領錢時，意外遺落一張鈔票，幸虧下一個使用者不貪心，不僅沒順手牽羊，反而提醒她回來拿，讓該人「省了」1000元的入場費，直呼感謝。

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原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示近期去好市多消費時，結帳時才發現自己忘記帶信用卡，於是急急忙忙到旁邊機台領錢，因為商品都還卡在結帳處，於是沒看清楚抓了錢就走，這時突然有人將她叫住「小姐，妳還有一張一千塊沒拿走耶」。

她回頭確認，原來此人是排在她下一位要使用提款機的先生，而她確實也留了一張一千元大鈔沒有拿，她當下立刻向對方道謝，認為好在自己遇到好心人，不然就要多繳1000元的入場費，也認為自己非常糗，連連標註「#鈔票還在提款機裡居然沒看到 #超糗#果然是該吃葉黃素了」。

▲原PO日前在ATM領錢發現「少一張鈔票」，當下對著鏡頭點鈔3次，也立刻打給銀行客服，豈料銀行竟因為1理由不認帳。（示意圖／翻攝pixabay）
▲原PO在好市多提款機領錢時，竟然留下一千元大鈔忘了拿。（示意圖／pixabay）
網友提醒原PO可以綁定電子支付，以免日後在發生相似情形「下次手機綁一下什麼google pay或apple pay，就可以免帶信用卡消費」、「如果怕沒帶到會員卡或信用卡的話，可以申辦電子會員卡，順便綁定信用卡，一舉兩得，之後再去只要帶手機就好囉」、「你真的該買葉黃素了XD整疊鈔票可以少拿一張，手不會卡卡的嗎XD」、「感謝好心人」。 （編輯：李惠婷） 

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