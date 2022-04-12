本土劇女神崩壞！油肚腩溢出肥肉 衣服掀開洩驚人畫面
「本土劇女神」璟宣日前流出居家崩壞照，照片中的她半臥在沙發上，腰上掛著層層油肉，肚子肉到把褲頭撐爆，璟宣感嘆道：「以前年輕時是網球隊，運動量很大怎麼吃都不會胖。但生了小孩後體質改變，沒在忌口又特別愛吃炸物，最高紀錄1週可以連續3天吃薯條，加上拍戲時常常工作到半夜，累到沒時間運動，不知不覺胖到58kg。」
璟宣當時很沒自信，拍戲沒幾件牛仔褲穿得下，有時還需要穿到XL，她不好意思說：「當時肉到連經紀人都說『妳整個人肉到不連戲了，少吃一點。』只要看到我在劇組吃便當，不管我拍打戲有多累，他會把我的便當收走，甚至連飲料都要檢查是不是無糖，真的很逼人。」
璟宣坦承曾靠偏激手段瘦身，她直言：「我吃過減肥藥，結果瘋狂拉肚子，痛到離不開馬桶，真的很慘，節食對我更沒用，恢復正常飲食後數字就報復性反彈了。」幸好後來找到對的方法，除了飲食控制、抽空運動外，還搭配輔助代謝的食品，「我就是跟以往一樣吃蛋或是肉、菜，盡量少吃精緻澱粉，偶爾踩個15分鐘滑步機運動。」
為了證明自己回到纖細體態，璟宣身穿連身泳裝，高衩直接開到大腿根部，整雙傲人白皙長腿全都露，性感指數破表，璟宣開心說：「拜託，我兒子說同學看到我們最近的合照，還以為我是他姊姊呢，可見減下來真的會回春。」身旁好友也大讚：「有像妹仔喔，瘦下來變年輕了。」