小情侶關廁所「弄出水聲」？路易莎店員不忍了：當旅館嗎
台灣街上常見許多咖啡聽座落，民眾除了到店內購買咖啡外，許多學生也會選擇咖啡廳做為讀書的地方，不過近日知名連鎖品牌路易莎的店員卻發文抱怨，有對情侶前後進入廁所許久，店員敲門時甚至聽到「不太像洗手的水聲」，讓她怒勸「不要把路易莎當旅館」。
原PO在Dcard發文提到，自己工作的咖啡廳營業到晚上9點，二樓只開放到晚上8點，「大約8點半時，有一對情侶來點餐（看起來都國高中生）， 快9點時，男生先上樓，之後換女生，我以為女生要在門口等男生，再換她要上廁所，結果沒有！他們進入同一間廁所，甚至是在有監視器的情況下。
原PO接著說道，大概9點5分兩人還沒有出來，於是請另一個同事直接上樓敲廁所門，怎料同事竟然表示，「隱約聽到一點水聲但不太像洗手的那種」，面對這樣的情況，原PO無奈表示，「本店是咖啡廳，不是你家房間，更不是旅館，難道沒錢開房間嗎？也沒有想過如果有其他客人上廁所，他們要怎麼出來」。
貼文一出引發熱議，網友紛紛留言，「我以為路易莎是圖書館原來是旅館」、「以為廁所燈光美氣氛佳？」、「這種客人超沒品，真不懂」、「建議直接報警」、「要是我就會一直敲門在廁所門口看他們怎麼出來了」；此外，也有同業網友留言「不得不說，星巴克也有過這樣欸」、「我在星巴克也看過，超無言」。（編輯：張志浩）