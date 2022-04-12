好討厭洗頭！爽身粉是油頭障眼法？專家搖頭：千萬母湯
相信對不少人來說，洗頭髮是一件麻煩的事，除了要面對洗髮時掉落一堆髮絲，吹乾也要花很多時間，常常搞得滿身大汗，因此不愛洗頭的人不占少數。只是出門時不想被人發現頭髮油膩膩，因此各種「障眼法」開始出現，甚至有人用「爽身粉」解油膩，但是卻引來專家搖頭表示：「千萬不要啊！」
根據《食用玩家-食藥署 》臉書表示，有些人不愛洗頭，因此洗髮後第二天開始漸進式地綁頭髮、加髮帶、戴帽子或是包丸子頭遮掩，最誇張的是「只洗瀏海」，以為看不見的地方就可以神不知鬼不覺，甚至還有人認為利用爽身粉在頭皮拍一拍，只要油光消失就能解油膩，藉此取代洗頭髮，又可以順利撐過一天！
不過食藥屬卻表示，目前市售的爽身粉商品，主要目的是保護肌膚、減少摩擦、吸收水分以及維持乾爽，並非用於清潔頭髮以及頭皮，如果將這類產品當作頭髮清潔使用，反而會造成爽身粉沉積在頭皮上，最後堵住毛孔，衍生出更多頭皮的問題！
因此食藥屬也補充，想要正確清潔頭髮一定要使用洗髮相關的產品，並按照正確3步驟才能確保頭皮與髮質的乾淨與健康：
1. 先將頭髮用溫水（37℃左右）弄濕，將洗髮精、洗髮乳等洗髮用化粧品倒在手上。
2. 加水稀釋洗髮精、洗髮乳後抹在頭髮上，再用指腹按摩頭皮數分鐘，再用清水洗淨即可。
3. 吹頭髮時，吹風機應保持15-20公分，並用溫冷風，避免溫度過高的熱風，確實清潔才能確保頭髮與頭皮的健康。（編輯：陳珮瑜）