台灣旅遊真的不行了？「殘酷理由」行家承認：特色只剩它

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問題一曝光，隨即引來眾人認同留言，甚至點出「同質性過高」是減少遊玩樂趣的關鍵，「景點本身很不錯，但周遭建設太廢了==，日本都會搞一整套的看了很舒服」、「都是老街夜市，賣得都一樣」、「有特色值得去的點就那幾個，其他大同小異」、「全省各地賣的特產、紀念品、百貨美食等幾乎都一樣」、「台灣老街很有特色，特色就是長成一樣」。
不僅如此，也有人認為「台灣旅遊價格昂貴」是主因，直言「是很貴，不是很膩」、「根本超難玩，飯店日本兩倍價，路邊小吃店也不精緻，可能還要被坑」、「已經膩了住宿又很貴」、「順便被飯店盤」、「台灣旅行就盤子在做的事」。
不過，仍有網友意見相左，認為「山很美啊，看不膩」、「你一定沒上觀霧山莊看日出！」、「墾丁也蠻美的啊，蘭嶼也可以潛水」、「自然景點很多」、「真正好玩的經歷在於跟誰去，不是去哪裡」。（編輯：陳雅雲）
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