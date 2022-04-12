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台灣旅遊真的不行了？「殘酷理由」行家承認：特色只剩它

▲有網友好奇詢問「台灣旅遊是不是很快就玩膩了？」點出台灣旅遊走下坡關鍵，而引起討論。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲有網友好奇詢問「台灣旅遊是不是很快就玩膩了？」點出台灣旅遊走下坡關鍵，而引起討論。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-04-12 17:43:30

近年來疫情肆虐全球，導致國人無法出國觀光，也意外讓台灣國內旅遊需求大幅提升。不過，就有網友不滿表示「台灣旅遊是不是很快就玩膩了？」點出台灣旅遊走下坡理由，而引來許多人無奈承認。

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原PO於PTT八卦板上抱怨，表示台灣除了某些自然風景值得一去再去以外，其他景點的重複性相當高，「幾乎沒什麼特色，吊橋、彩繪、玻璃，每個縣市都弄一個，老街現在也是一大堆，而且賣的東西也都差不多」，讓他不解詢問「國內旅遊是不是很快就膩了？有沒有八卦」。

▲台灣。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲網友好奇詢問「台灣旅遊是不是很快就玩膩了？」（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
問題一曝光，隨即引來眾人認同留言，甚至點出「同質性過高」是減少遊玩樂趣的關鍵，「景點本身很不錯，但周遭建設太廢了==，日本都會搞一整套的看了很舒服」、「都是老街夜市，賣得都一樣」、「有特色值得去的點就那幾個，其他大同小異」、「全省各地賣的特產、紀念品、百貨美食等幾乎都一樣」、「台灣老街很有特色，特色就是長成一樣」。

不僅如此，也有人認為「台灣旅遊價格昂貴」是主因，直言「是很貴，不是很膩」、「根本超難玩，飯店日本兩倍價，路邊小吃店也不精緻，可能還要被坑」、「已經膩了住宿又很貴」、「順便被飯店盤」、「台灣旅行就盤子在做的事」。

不過，仍有網友意見相左，認為「山很美啊，看不膩」、「你一定沒上觀霧山莊看日出！」、「墾丁也蠻美的啊，蘭嶼也可以潛水」、「自然景點很多」、「真正好玩的經歷在於跟誰去，不是去哪裡」。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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