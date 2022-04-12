待小公司天天想離職？網反曝「隱藏優勢」勸：撐過就贏了
在職場上，除了個人能力的展現外，和其餘同事的相處與搭配，更是工作成效能否提升的關鍵，對此有網友則表示，自己待的是小型公司，在團隊人數少，應聘新人慢的情況下，大家需要包辦很多工作，薪水卻沒調漲多少，讓她苦嘆「小公司真的不要去」，而如今離職後她也感到如釋重負，貼文引發熱議。
原PO在Dcard發文指出，「大學畢業後第二份工作來了一間小公司，公司加上我只有七個人，平常業務包含安排生產、報價、成本掌控、出貨、報關、處理客訴，基本上除了不用跑客戶之外，後續的工作幾乎全包，因為基本上是全新的領域，所以花了一些時間熟悉，甚至到職後沒多久就要我試著了解一個英文平台，最後還要上架，搞的我快崩潰」。
原PO接著透露，自己所處的小公司還有許多缺點，例如公司制度，「業務都壓在同一人身上，原本2個業務助理，另一個業務助理離職後剩下我，在同事離職後有跟我說會調整薪水，結果不聞不問一個多月」，以及應聘新人速度超慢、時不時拜訪工廠，竟然把公司全部人都帶出去，只留下會計一個人；原PO指出，「經歷一連串爛事後，終於離職，真的太開心！祝福大家都能找到好公司好工作」。
貼文曝光後，有些網友紛紛留言表達認同，「去小公司真的浪費時間，常在新人教育上容易抱著『這你都不會』的心態在教，要制度沒制度」、「真的，小公司一人多職外， 平常掃廁所、倒垃圾、年底大掃除也少不了」、「跟我遭遇根本一模一樣」、「小公司很多流程學不到，還沒有做事的標準規範」、「小公司就是很明顯資源分配不均」、「平時SOP制度制定不完整，常常實作遇到問題才能再想辦法解決」。
不過也有不少人認為，小公司仍有些值得待的好處，「在小公司磨練4年後，到市區工作，發現以前在地獄受苦的都能運用在工作上」、「相對的，小公司有表現，比較容易被看見啊」、「小公司待個幾年 ，能力真的能提升很多」、「在小公司撐過就是你的，之後直接跳槽或創業會更有優勢」、「小公司可以蹲個幾年，之後去大公司你會覺得根本小菜一碟」。（編輯：張志浩）