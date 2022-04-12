台灣人怎不流行鋪地毯？眾秒點「關鍵原因」：完全不敢買
地毯是許多人會在選購的傢俱之一，國外影集中，也常能看見劇中房屋內鋪著地毯，不僅保暖更能提升空間美感，不過有網友就好奇「台灣好像只有旅館跟飯店會鋪地毯」，一般人家中不常見，對此種眾人也紛紛在留言區點出主因。
一名網友在PTT以「台灣住家為什麼不流行地毯？」為題發文，表示自己發現，「在台灣大部分人家裡，主要還是鋪磁磚，好一點的會用木板，好像很少有人會在家鋪地毯，看抖音時，很多外國人都是整間房子地毯，最少房間也會鋪，但在台灣只有旅館跟飯店會鋪地毯，有沒有為啥台灣不流行鋪地毯的八卦？」
貼文一出，網友們紛紛點出原因，「台灣那麼熱，用什麼地毯」、「很簡單，就是因為熱」、「我覺得是太熱的關係」、「過敏來源，很多人沒辦法忍受」、「積灰塵，清潔超麻煩」、「記得六七零年代有流行過，我家就有一張」、「說實話地毯真的就好看，但清理很麻煩」。
此外，也有不少網友指出，「潮濕」也是台灣人不愛用地毯的一大主因，「潮濕不好維護，會髒臭生黴菌」、「台灣很多地方太常下雨，潮濕就容易發霉」、「潮濕，有些地方地板甚至會出水」、「潮濕容易有異味」、「台灣濕熱，也容易長塵蟎吧」。（編輯：張志浩）