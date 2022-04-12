新生兒健保卡搞穿越？頭貼「大叔巨嬰化」嚇壞媽：你誰啊
父母在生下新生兒後，通常會透過醫院，或承辦出生登記時，替心愛的孩子申請健保卡，不過一位媽媽卻在拿到女兒全新的健保卡時被嚇傻，原因是照片欄的人像不僅不是自己的女兒，更變成略有年紀的「中年大叔」，照片曝光後，網友都被逗樂，紛紛到留言區朝聖。
一名網友在臉書社團「爆廢公社」分享照片，圖中可見是一張新換發的健保卡，持卡者出生日期為民國111年2月21日，不過再仔細一看，原本只有2個月大的妹妹，頭像竟然搖身一變成大叔，原PO表示，這是朋友最近剛生孩子後遇到的烏龍事件，對方在收到卡片後也驚呼「女兒健保卡頭照變別人是三X」。
貼文一出引發熱議，短時間已吸引上萬人按讚朝聖，並湧入留言區「滿月就可以去工作了無誤」、「笑爛哈哈，這打開超有驚喜的」、「喝了什麼牌子的奶粉才可以長成這樣」、「後勁超強，我笑爛」、「超級巨嬰，哈哈哈」、「會不會是同名同姓一起辦 然後就搞錯了」、「工作人員累了啦」、「現在111年出生的小孩子看起來好早熟」、「今年看過最好笑的貼文」。
留言區，孩子的媽媽也表示，事後詢問健保署，承辦人員查清後，才發現是製卡錯誤，並強調是不小心弄錯，所以誤植了照片，後續會重新製卡及退費，發生這樣的烏龍事件，也讓原PO朋友感到相當無奈。（編輯：張志浩）