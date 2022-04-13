一天2H「徵煮飯阿姨」時薪400！網見內容卻怒了：糟蹋人
雙薪家庭因工作忙碌時常無法顧及家事，此時就需要專業人士協助，就有一名網友在臉書徵求煮飯阿姨，希望每天能利用2小孩做4-5道菜、1湯給一家四口吃，不過煮完飯還需負責廚房清潔，時薪則是開出400元，條件曝光後，讓不少網友看了搖頭直呼：「是不是在糟蹋人！」
該名網友在臉書社團「我是新店人」中貼文，他表示想徵求長期煮飯阿姨，工作地點在新店捷運站旁社區，時間為週一至週五晚餐時段，每一次都是兩小時，工作內容為煮4-5道菜、1湯給家裡的3位大人1位小孩吃，其中要會煮蛋類料理、半葷素、肉、魚、螞蟻上樹等，不過食材自備，無需購買。
「料理以清淡為主，擅長天然食材及辛香料調味，注重烹飪的乾淨衛生」不只如此，原PO希望煮飯阿姨能在煮完菜後清洗鍋具及弄髒的廚房檯面，另外還要將廚餘垃圾拿到社區垃圾間丟棄，並且開價時薪400元，「薪水可議，請告知期望時薪或是月薪、三節、年終，意者麻煩私訊，謝謝」
貼文曝光後，不少網友看了直搖頭喊，「這也太難賺了，你還是去自助餐買便當就好」、「我出一樣條件，您要不要來我家上班？」、「是不是在糟蹋人」、「這也太難賺了，而且短短2小時內不可能做1～6項，家庭主婦路過」、「哪有煮飯還做這麼家事，乾脆請外傭比較好」。（編輯：賴禹妡）