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跑外送驚遇可疑男子！機警報案竟被「持槍威脅」：你過來

▲外送途中遇到可疑男子，他機警報案後竟被對方持槍威脅：「你過來！」（示意圖／Unsplash）
▲外送途中遇到可疑男子，他機警報案後竟被對方持槍威脅：「你過來！」（示意圖／Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-04-13 14:01:46

台灣外送行業興盛，不少人趁著閒暇時間跑單賺外快，就有位民眾在外送途中偶遇可疑男子，他機警地跑去角落報警，不料對方竟因此盯上他，持槍駕車逼近，嚇得他摔車逃跑，好在最後並無大礙。這段驚險如電影情節的外送經歷震驚了許多人，網友紛紛誇讚其機警與勇敢，並希望他日後更注意自己的安全。

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原PO於臉書社團《外送員的奇聞怪事》發文，表示某天中午跑外送時，發現到前方有輛車閃著警示燈停在車道中央，車內男子高舉滿是刺青的左手抽菸，頗為惹眼，待原PO送完一單再次經過，發現該男子拿菸的手竟換成拿槍，且槍口對準車外，非常危險，於是他趨近確認車牌號碼，而後騎入轉角將所見所聞都告知警方。

豈料這舉動吸引了對方注意，直接驅車朝原PO駛來，並在他面前搖下車窗，將槍口對準原PO後威脅「你過來…」，原PO瞬間腎上激素爆發，朝車尾方向全力狂奔，「我甚至一個踉蹌跌了一個『狗吃屎』」，好在對方並無再追，有驚無險地以右手拇指擦傷作結，並等該車離開後，原PO才摸摸鼻子回到機車身邊，繼續送餐。

▲手槍示意圖（pexels）
▲原PO報警的舉動驚動對方，竟被槍口只著威脅：「你過來」。（示意圖／pexels）
有網友問出眾人最關心的問題「所以抓到了嗎？」，原PO表示頭份分局頭份派出所相當積極偵辦，神速逮人，最後以一般刑事抓捕到對方，並確認手持的槍械為空氣槍。

大家回覆「要報案檢舉前，還是要優先顧好自身安全啦」、「天啊！好恐怖」、「這……好可怕，這種電影情節才會上演的事情，我應該會腿軟」、「太恐怖了要小心安全。也感謝你的正義感，有時候這種『雞婆』就能救人一命！好人一世平安」。（編輯：李惠婷） 

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