日本拉麵來台都超貴！旅日台人點「致命問題」不值得排隊

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結果立刻釣出一名旅日攝影師Lotti分享經驗，由於工作關係，在幫台日旅遊業雜誌採訪拍攝的他，就很常接觸到日本飯店與餐館的訪問，結果一路從北海道旭川吃到九州鹿兒島拉麵，平均一碗700日幣，折合台幣為175元，「但是日本的標準月薪是22萬日幣，相當於五萬五台幣」。
透過品嚐日本拉麵的經驗後，讓Lotti不禁感嘆，「台灣的拉麵真的貴到誇張，尤其是一蘭超級不值得，來到台灣變這麼貴還要大排長龍，難怪越來越多日本不太愛吃的拉麵連鎖店都往亞洲及海外擴展。」
不過，Lotti也分享，他印象中好吃的日本拉麵店，位置不一定很偏僻，但都很具有特色，並舉出位在大阪的「人類みな麵類」拉麵店，「想要吃到每天都要排隊一小時，能夠在2800多則留言中獲得4.3顆星的評分，就知道多厲害，而且日本的評論向來非常毒舌」。
此時，就有網友提出台灣和日本的拉麵差異可能在湯頭，「台灣太多拉麵只在意湯頭，但日本拉麵，從麵條含水量到湯頭叉燒，甚至風味油和醬汁，每樣都是精華，不過個人還是吃不習慣日本拉麵，尤其是味噌的，濃到我以為是沾麵」。
對此，Lotti則回答，因為台灣人愛喝湯，所以店家都會針對湯頭進行改良；而日本則是願意喝完湯底的人很少，最多就是順便連同麵條吸進口中，所以對很多台灣人來說湯非常死鹹。
Lotti的經驗也獲得大家一致認同，「嗚嗚嗚看你介紹拉麵都流口水了」、「這串留言好多新知識，謝謝分享」、「拉麵對日本來說就如同台灣陽春麵一樣，老闆也不會一副不爽別吃的態度，不知道為什麼在台灣的拉麵店會變這樣」、「一蘭在拉麵中大概就陽春麵level」、「一蘭沒有到不能吃的程度，但環境就是…你懂得，夜店出來的、約會前要先墊肚子的…268吃過一次就好。」（編輯：詹鎰睿）
【本文獲《旅日攝影師洛堤 | Lotti》授權，版權所有，非經授權不許轉載】