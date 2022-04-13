COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

日本拉麵來台都超貴！旅日台人點「致命問題」不值得排隊

▲一名旅日攝影師分享，大阪最有名的「人類みな麵類」拉麵店，光看Google誇張的評論就知道有多厲害。（圖／Dcard網友Lotti授權提供）
▲一名旅日攝影師分享，大阪最有名的「人類みな麵類」拉麵店，光看Google誇張的評論就知道有多厲害。（圖／Dcard網友Lotti授權提供）

編輯中心/綜合報導

2022-04-13 16:37:332022-04-13 17:15:52

日本拉麵來台遍地開花，讓許多民眾爭相朝聖。不過，就有網友質疑，明明拉麵的素材很簡單，卻賣到2、300百起跳？結果就釣出旅日記者分享經驗，並點出問題直言「台灣拉麵真的貴到誇張」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在Dcard上發文詢問「為什麼拉麵可以賣這麼貴？」他表示，一碗普通拉麵的素材，應該就是湯、麵、叉燒，跟一些小配菜像木耳或蔥之類的，以最便宜的連鎖拉麵店為例，至少也要兩百元左右，不禁質疑「為什麼台灣的拉麵可以賣到這麼貴，像一蘭甚至要三百，是因為湯頭嗎？還是店租XD」。

結果立刻釣出一名旅日攝影師Lotti分享經驗，由於工作關係，在幫台日旅遊業雜誌採訪拍攝的他，就很常接觸到日本飯店與餐館的訪問，結果一路從北海道旭川吃到九州鹿兒島拉麵，平均一碗700日幣，折合台幣為175元，「但是日本的標準月薪是22萬日幣，相當於五萬五台幣」。

透過品嚐日本拉麵的經驗後，讓Lotti不禁感嘆，「台灣的拉麵真的貴到誇張尤其是一蘭超級不值得，來到台灣變這麼貴還要大排長龍難怪越來越多日本不太愛吃的拉麵連鎖店都往亞洲及海外擴展。

▲旅日攝影師分享日本拉麵經驗，直言台灣真的貴到誇張。（圖／Dcard網友Lotti授權提供）
▲旅日攝影師直言「台灣真的貴到誇張」，難怪會有越來越多日本人不太愛吃的拉麵店往海外擴展。（圖／Dcard網友Lotti授權提供）
不過，Lotti也分享，他印象中好吃的日本拉麵店，位置不一定很偏僻，但都很具有特色，並舉出位在大阪的「人類みな麵類」拉麵店，「想要吃到每天都要排隊一小時，能夠在2800多則留言中獲得4.3顆星的評分，就知道多厲害，而且日本的評論向來非常毒舌」。

此時，就有網友提出台灣和日本的拉麵差異可能在湯頭，「台灣太多拉麵只在意湯頭，但日本拉麵，從麵條含水量到湯頭叉燒，甚至風味油和醬汁，每樣都是精華，不過個人還是吃不習慣日本拉麵，尤其是味噌的，濃到我以為是沾麵」。

▲看完跨年煙火必吃，台北101周邊宵夜美食曝光。一蘭拉麵、牛肉麵燙嘴暖胃超過癮。（圖／翻攝自一蘭拉麵FB）
▲不少人認為一蘭雖然貴，但是非常好吃，但也有老饕直言，在日本就像是台灣的陽春麵等級。（圖／翻攝自一蘭拉麵FB）
對此，Lotti則回答，因為台灣人愛喝湯，所以店家都會針對湯頭進行改良；而日本則是願意喝完湯底的人很少，最多就是順便連同麵條吸進口中，所以對很多台灣人來說湯非常死鹹。

Lotti的經驗也獲得大家一致認同，「嗚嗚嗚看你介紹拉麵都流口水了」、「這串留言好多新知識，謝謝分享」、「拉麵對日本來說就如同台灣陽春麵一樣，老闆也不會一副不爽別吃的態度，不知道為什麼在台灣的拉麵店會變這樣」、「一蘭在拉麵中大概就陽春麵level」、「一蘭沒有到不能吃的程度，但環境就是…你懂得，夜店出來的、約會前要先墊肚子的…268吃過一次就好。」（編輯：詹鎰睿）

【本文獲《旅日攝影師洛堤 | Lotti》授權，版權所有，非經授權不許轉載】 


台灣拉麵「一級戰區」地點出爐！老饕驚呆：是真的都好吃

台灣拉麵老闆都好兇？他親曝「辛酸真相」：全替客人著想

車站2百元拉麵「叉燒變白肉」！前員工認了：賣觀光客的

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀