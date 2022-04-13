男買烤鴨回家！鄰居卻急問「長輩知道嗎」 反轉真相曝光
酥香脆的「烤鴨」深獲不少民眾喜愛，份量剛好一家大小共同享用。不過就有民眾買烤鴨回家，卻立刻有鄰居上前關切問「長輩知道嗎」，讓他滿臉問號，而反轉真相曝光也讓網友笑翻。
原PO在臉書《爆廢公社二館》詳述事發經過「下班經過一間烤鴨店，臨時買了半隻解解饞，結果回到公寓樓下停好車後，巧遇鄰居，對方卻皺起眉頭問『你去借錢喔？』」突兀的問題也讓原PO滿臉問號，並連忙搖頭表示沒有，但鄰居卻只回「沒去借錢就好，少年人要會想」。
正當原PO還在困惑時，恰巧又遇到另位年長的鄰居，雙方也打招呼寒喧了一下子，沒想到鄰居一看到原PO手上的袋子後臉色驟變，並問「你去借錢，你家長輩知道嗎？」原PO只好再次否認，並開始心想「我是哪裡看起來很缺錢啦？」最終回到家的原PO準備拿出烤鴨大快朵頤時，才對兩位鄰居的言論有了頭緒「這裝烤鴨的袋子，怎麼打著當舖的廣告」。
不捨網友看完後也紛紛笑稱「真的會被誤會，我有一次去買燒烤⋯結果也是用當鋪的袋子」、「異業結盟，當舖免費提供袋子給店家使用」、「以前我去豬肉攤買豬肉是袋子是房子廣告，但都沒被誤會...」、「看來烤鴨對老闆來說是副業，整人才是正職」。（編輯：潘毅）