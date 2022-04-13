在台灣當上班族！他一算驚喊「人生沒了」 網嘆：是通病
現代上班族都備受「高工時、低薪水」雙向打擊，生活越來越難過。就有網友精算後驚覺，在台灣當上班族等於「人生都沒了」，貼文曝光立刻引起全場共鳴。
原PO在論壇PTT上發文提到「台灣人工時含午休，平均有10至11小時在公司，再算上通勤來回1小時，等於每天人生有一半時間都耗費在工作上，回到家吃飯、洗澡就準備睡覺，隔天面對的又是工作」。
他隨後更感慨「歐美國家一年有二個月以上時間在度假，反觀台灣只有不到兩個禮拜的年假，想放還要看老闆臉色，25至65歲這段人生最精華的時期，完全無法體驗生命中其他美好事物，沒人發現台灣工時長到整個人生都沒了嗎？」
貼文曝光後立刻有不少網友感慨回應「人生就是這樣」、「我朋友在澳洲還可累積假，有的特休都超過」、「所以才不想結婚生子呀，哪有時間顧家養小孩」、「現在才發現來不及逃到外國了」。
另外也有人認為「亞洲都這樣啦，歐美搶到歷史先機，只能怪你各位祖先不努力」、「台灣假其實不少...通勤時間也是世界上數一數短的」、「亞洲都有這通病，日本韓國更慘，日本你下班時間也不是你的」、「就亞洲人太奴，看歐美光罷工就像在暴動」。（編輯：潘毅）