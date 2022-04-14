韓國泡麵霸主現身？辛拉麵輸了才第3 冠軍跌破眼鏡是它
泡麵口味五花八門，除了台灣本土款式以外，近年來也有許多國外品牌可選擇，其中韓國泡麵因極爽辣味和麵體，而備受不少老饕喜愛。對此，就有網友好奇詢問「哪一種韓國泡麵好吃？」其中辛拉麵竟只第3，冠軍則是讓人大讚「家裡隨時常備！」
原PO於PTT Women板上指出，韓國泡麵只嚐過辛拉麵，口感吃起來還算不錯，「想試試看其他牌子，可是又怕踩雷，但其實我也不知道韓國泡麵的特色是啥，就覺得比台灣的好吃」，好奇詢問「請推薦韓國泡麵給我煮，謝謝大家啦」。
問題一出，隨即引起鄉民們熱心推薦，「芝麻拉麵！一定要在漢江河邊來一碗」、「辛有出乾麵版，不過蠻貴的」、「宗家府，他們也有單獨泡菜可以買」、「辣雞麵，我都買黃色包裝起司或粉色包裝奶油白醬」、「超推小浣熊！！有辣無辣都好吃」。
其中「韓國不倒翁系列產品」最受老饕喜愛，紛紛直言「不倒翁金拉麵的原味跟辣味都好吃，超推」、「不倒翁芝麻拉麵也推」、「不倒翁的海鮮炒碼麵！超愛的！！家裡隨時常備」、「不倒翁，起司拉麵」。
此外，「安城湯麵」和「辛拉麵」也是榜上有名，「安城湯麵最高！！」、「安城拉麵真的好吃」、「安城+1」、「只有辛拉麵」、「吃來吃去還是只吃辛拉麵，必備補貨」、「吃過二十幾種，大推辛拉麵辣白菜，適合怕辣的人」。（編輯：陳雅雲）