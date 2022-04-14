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摩斯漢堡還在吃原價？「隱藏優惠」躲在這　老饕著迷吃爆

▲摩斯漢堡因雞塊、紅茶等熱門品項相當令人驚艷，擁有不少擁護者，不過卻也時常有「太貴吃不飽」的聲浪出現。（圖／取自MOS粉專）
▲摩斯漢堡因雞塊、紅茶等熱門品項相當令人驚艷，擁有不少擁護者，不過卻也時常有「太貴吃不飽」的聲浪出現。（圖／取自MOS粉專）

編輯中心/綜合報導

2022-04-14 11:38:58

台灣速食店眾多，像是麥當勞、肯德基、漢堡王和日本來的摩斯漢堡等，每間都獨具特色。其中，摩斯漢堡因雞塊、紅茶等熱門品項相當令人驚艷，擁有不少擁護者，不過卻也時常有「太貴吃不飽」、「價格真的偏高」的聲浪出現。近日，就有網友分享自己吃摩斯漢堡的省錢方法，換算下來竟然可以打折到店內價5折，讓網友紛紛大吃一驚，引發討論。

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原PO在臉書社團「速食者聯盟/速食討論社團」貼文指出「被我發現吃摩斯漢堡最優惠的方法啦！剛剛跟同事一起用熊貓點摩斯，因為我們有PandaPro的會員，點了指定店家滿三百可以打八折，使用優惠碼還能打75折，因為會員又不需要運費，所以一份超級大麥元氣牛肉堡套餐只要124元！完全比去店裡還便宜！分享給大家XD」

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▲網友分享利用熊貓爽吃打折摩斯的方法，一份套餐透過外送平台只要5折就能吃到，引發討論。（圖/速食者聯盟/速食討論社團）
貼文一出，網友紛紛回應「高單價的用PandaPro外送真的很划算」、「感謝分享！我才剛訂閱PandaPro而已！學到了」、「前幾天我也是這樣點，雞塊控覺得點兩份套餐超划算，一次12個，而且一份才82.5元」、「先前就是為了摩斯漢堡買熊貓會員的」、「買星巴克其實也很便宜呀，一樣會員兩杯折扣再加優惠碼，換下來也是有8折優惠」、「你不知道用熊貓訂速食是最優惠的嗎XD」。

而事實上，原PO使用點餐的模式即是加入Foodpanda的外送會員「PandaPro」，除了享有外送餐點免運之外，有上千家的餐廳配合優惠，摩斯漢堡、星巴克等多店家都列於此中，搭配店家時不時推出的優惠，常常可以吃到比店內價低非常多的餐點，《NOWnews》記者也實際打開熊貓APP，發現現在「超級大麥元氣牛肉堡套餐」以及「超級大麥杏鮑菇珍珠堡」都正在促銷中，只要用會員訂購會先打8折，輸入優惠碼「摩斯來加一」再打75折，換算店內原價算下來，一份套餐可以打到逼近5折，可以說是超級便宜，愛吃摩斯的你可別錯過！（編輯：張嘉哲）

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