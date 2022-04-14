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她狂咳嗽好不了！醫看X光照驚：癌末了　「致命習慣」曝

▲醫師提醒，身體若有異狀時，最好是到診間讓醫生做完整評估。（示意圖／取自pixabay）
▲醫師提醒，身體若有異狀時，最好是到診間讓醫生做完整評估。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-04-14 16:34:30

許多人在身體出現一些「小症狀」時，都會選擇自行到藥局購買成藥，認為靠吃藥就能緩解症狀，不需花費時間到醫院檢查，不過胸腔科醫師蘇一峰提醒，在沒有醫師的專業評估下，就擅自接受藥物治療，可能會衍生更糟的後果，對此他也分享近期自己遇到的案例。

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台北市立聯合醫院陽明分院胸腔科醫師蘇一峰今（14日）在臉書發文，分享近日和一位病患家屬的對話，他提及「有一個壞消息，你媽媽這個咳嗽可能是肺癌，而且已經是末期肺癌」，家屬聽完無法接受，崩潰回「怎麼會！她就是咳嗽而已！」；不過再經X光照射後，圖中已有大半部分變為白色。

▲（示意圖／取自pixabay）
▲醫生細問情況後，才得知該名病患咳嗽很久了，但是都自己買咳嗽藥吃。（示意圖／取自pixabay）
接著蘇一峰細問情況，才知道該名病患其實咳嗽很久，但都自己買咳嗽藥吃，期間也沒有接受任何醫師的評估，讓他不禁感嘆「唉，肺癌要長成這樣要3~5年的時間，中間只要來看醫師照X光片，應該就可以提早發現」，她也強調，沒有醫師的專業判斷，就貿然接受藥物成藥或物理治療推拿，其實都非常危險，可能延誤病情。

貼文曝光後，網友們也紛紛留言「可能還有吃一堆奇怪的偏方」、「醫生的判定也很重要，我是沒症狀，健檢抽血異常，但是醫生當作鼻子過敏，延誤了八個多月」、「我媽媽很注意自己身體狀況，只要有不舒服都會跟我說，我們會立馬去看醫生」、「沒有病識感又自己當醫生真的不好」。（編輯：張志浩）

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