自己做快篩「陽性怎麼辦」？一次看懂3大情況後續處理

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網友紛紛給予建議，「打電話給1922」、「我打給1922了，你準備打包吧」、「請打1922詢問」、「快篩還不算確診，還要去做PCR陽性才算」、「看你有沒有買保單吧！」。
事實上，指揮中心就曾針對民眾使用家用快篩試劑做出說明，共分為３種情況，居家隔離或居家檢疫者如測出結果為陽性時，請立即與當地衛生局聯繫，或撥打1922，依指示方式處理；非居家隔離且非居家檢疫者測出結果為陽性時，請戴好口罩，勿搭乘大眾運輸工具，儘速至鄰近的社區採檢院所進一步檢測，並將使用過之採檢器材用塑膠袋密封包好，一併攜帶至社區採檢院所，交予院所人員。
若測出結果為陰性時，仍請遵循指揮中心的防疫規範，做好個人防護，持續自我健康管理，採檢完之家用快篩試劑及試劑棒勿任意棄置，請以塑膠袋密封包好，以一般垃圾處理。此外，居家快篩試劑測試結果也很有可能出現偽陰性或偽陽性，仍需經認可實驗室所進行的「核酸檢測」作為診斷COVID-19感染之依據。（編輯：詹鎰睿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。