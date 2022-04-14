滷味隨便夾破就200！老饕揪「份量陷阱」：一累積很恐怖
滷味因食材多樣加上香氣十足，不論是當正餐或是宵夜，都是許多人喜愛的食物。不過近期就有網友到店裡隨便一夾就超過2百元，不禁疑惑「滷味是不是暴利啊？」貼文一出也掀起爭論。
有網友在論壇PTT上發文提到「下午到家裡附近滷味攤，想說久沒吃了隨便夾一下，結果一結帳要價240元，還不用開發票」，而原PO夾的品項分別為芋頭貢丸一份30元、魚餃4個20元、北海貝3個25元、豬肉片50元、韓國拉麵35元、香菇30元、大陸妹30元、蘿蔔20元。
這樣的價格也讓原PO不禁感慨「滷味是不是暴利啊？生意還不差一直有人來夾，要創業的話滷味是不是不錯選擇？夏天冬天都能賣」。
貼文一出立刻有不少網友感慨「從小就不敢吃滷味，超貴」、「真的隨便夾都150...其實很扯」、「滷味的菜都很貴」、「滷味火鍋料按顆來賣的，一堆三顆20，很恐怖」、「滷味每個品項份量不多，會不自覺多夾，一堆疊上去價錢就很可觀了」、「買滷味還真不如吃火鍋」、「我家附近的滷味攤請到八個員工，看起來很賺」。
不過也有一派人認為「開店什麼都要成本，雖然食材低，但租金、人事都不用算嗎」、「自己下去開，保證累死你」、「其實看你買的價格都算合理，只是品項太多」。（編輯：潘毅）