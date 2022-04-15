NOW早報／捲澎恰恰「欠債佩真疑雲」　泡菜館老闆不忍了

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吳先生表示，澎恰恰原本是黃金泡菜館代言人，受邀擔任佩真的直播間開幕嘉賓，當時他得知澎恰恰跟佩真借款46萬元，錢已經分兩次匯入汪建民的戶頭裡，澎事後卻無力還錢，因為佩真有房貸壓力，還有兩個小孩要養，為了協調雙方，幫澎恰恰紓解困局，才會提議出貨給佩真販售，每次直播從盈餘裡扣掉8萬元，協助好友還清債務。
沒想到他出貨給佩真後，原本6瓶1,199元的泡菜組，卻被她無故壓低價格到999元，造成損失，其他合作藝人也有意見，雙方合作直播一次後就破局，事後也沒收到佩真售出產品的貨款，如今澎恰恰還不出錢，卻稱這是泡菜館和佩真彼此間的協議，讓他公親變事主，導致泡菜館形象重挫。吳先生強調，這單純是澎恰恰和佩真的債務，與自己和澎的幕後百億金主林秉文都無關，澎恰恰2月到彰化出庭面對百萬債主官司時，還信誓旦旦表示已經處理好佩真的欠款，允諾會好好解決，沒想到事隔兩個月，卻演變成這個局面。
無端被捲入這場羅生門，吳先生出示與澎恰恰、佩真的LINE訊息，澎恰恰否認寄存證信函給佩真，指「她真是有夠會編故事，可能農曆7月，好兄弟寄給她的」，也請友人幫忙按鈴提告，把球丟回給佩真處理，吳先生表態說希望這筆債務麻煩兩個人好好處理，「不要再扯到泡菜館，若再扯到我們，不排除對簿公堂」。
今日天氣／北台灣整天偏涼！出門記得攜帶外套、雨具
中央氣象局今（15）日表示，今天迎風面的桃園以北及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨；溫度方面，今天氣溫稍微下降，北台灣高溫約21到24度，早晚低溫則會降到18到20度，整天感受較涼，其他地方較不受影響，中部高溫約25至27度，南台灣高溫28至32度，夜晚至清晨低溫約20至22度。
力推社交距離APP 陳時中：考慮依法要求確診者上傳資料
中央流行疫情指揮中心近期大力推廣社交距離APP，不排除用其取代簡訊實聯制，指揮官陳時中昨（14）日出席新北市「居家照護計畫」啟動記者會，也再次呼籲民眾使用社交距離APP。不過有媒體提問表示，如果確診者沒安裝APP，那麼防護網不就破洞了？陳時中回應，確診者未登錄其實可用《傳染病防治法》管理，目前是以鼓勵宣導為原則，但也不排除依法強制要求。
越多民眾使用社交距離APP越能夠發揮最大成效，指揮中心想推廣社交距離APP來搭配實聯制，甚至未來可以取代實聯制，不過外界對社交距離APP仍有不少疑慮，包括長輩可能不會用，必須一直打開手機藍牙，以及若確診者未登錄就會被漏掉等等。
對此，陳時中表示如果每個人都有下載社交距離APP，就能比較快收到與確診者接觸訊息，比現在的疫調更迅速更精確。至於確診者不安裝或不願上傳個人資料的疑慮，陳時中強調其實可以依法強制要求，但目前還是以宣導鼓勵為原則，希望大家可以互相保護。
指揮中心發言人莊人祥之前說明，下載社交距離APP是採鼓勵性質，在市場、餐廳、遶境、演唱會等場域，建議優先使用，因為只要在一地停留超過2分鐘，有裝APP者就可免掃實聯制；但是進出超商時間較短，則不建議用APP取代實聯制。
鳳梨女友出門被嫌太保守 扯開遮蔽物「比基尼剩一半」
網紅鳳梨（吳泓毅）因獨特的「鼠薯」口音闖出名聲，霸氣的外貌和幽默的本土風格吸引各年齡層關注，也時常與貼身「祕書」、女友的歐菈放閃。近日鳳梨帶著歐菈前往墾丁度假，不過女友不同以往的保守穿搭讓他疑惑，這時歐菈就激動扯開衣服放送傲人身材，讓粉絲們大飽眼福。
歐菈站在門旁身穿白色薄紗亮相，裡頭好身材若隱若現，臉部表情遭鳳梨套上搞怪的「肉包濾鏡」，仍不失女神面容，值得注意的是，鳳梨抱怨：「有肉包這樣出門的嗎？」歐菈直接扯開罩衫，大方展露布料「只罩一半」的比基尼，南半球實在養眼，同時豪邁地回應男友：「爽啦！」
歐菈隨後也曝光全身照，只見她跪在沙灘上仰頭大笑，寫下：「我學一下網美笑，憋笑太辛苦，通常都會變這樣。」自然不做作的模樣引來粉絲好評：「笑得很美很開心」、「做自己最實在」、「假掰不適合妳，還是當真性情的美女就好」、「愛笑的人運氣不會太差」。
蝦皮5/1手續費漲1%！資深賣家還是不跳槽 官方回應了
蝦皮購物近日發出公告，通知賣家5/1起不分檔期，要多收1%成交手續費。針對非商城賣場成立的訂單，全商品類別成交手續費在促銷檔期從3%變4%，非促銷檔期也從2%漲到3%，金流服務費則維持不變依舊是2%。舉例試算：非促銷檔期間，售出金額 400元商品，運費60元，成交手續費為 400元 x 3% = 12元，單件商品最高收取成交手續費450 元。另外還需要加金流費，買家使用貨到付款，金流服務費為為：(400元 + 60元) x 2% = 9.2元，四捨五入為9元，兩者相加等於賣家需要支付21元手續費和金流費。
針對這波漲價，蝦皮購物回應《NOWnews今日新聞》查詢時表示：「蝦皮購物相關調整是因應市場機制，未來也將持續推出創新功能，與賣家一同打造更具競爭力、完善的購物環境。」蝦皮購物強調，因致力於提升整體台灣電商市場質量，促進電商產業的永續發展，持續推出創新功能，並廣受賣家好評，除了已積極開放更多「流量數據」與「優化賣家數據中心」功能之外，近期亦進一步推出「商品詳情優化」、「圖片產生器升級」等功能，提升賣家管理與運營的便利度，且提供賣家更具品質的行銷。
不過漲價消息傳出後，也引發蝦皮相關社團的討論，吸引不少有經驗的資深賣家回應：「收手續費我覺得還好，以前百貨18%起跳到35%之間，ebay也是12~20％，amazon還有海外倉備貨問題，所以蝦皮抽5～6%沒什麼好說的，重點在於你收了錢以後做了什麼....」
想轉平台的小賣家也不禁問：「有其他平台可以跟蝦皮的訂單一樣穩定嗎？」巷子內的賣家回應：「沒～我用露天跟蝦皮，差10幾20倍。」、「露天雅虎營業額加起來2萬左右，蝦皮加起來大概40萬，你說有沒有差？」、「目前只有蝦皮有穩定訂單」、「但訂單真的多很多，沒辦法這就是現實！」
有賣家分析：「平台賣的是人潮流量，蝦皮的人潮流量已經做起來了，大部分買方會習慣去蝦皮搜尋，除非有另一家平台願意燒錢對幹，消費者才會再有春天。」。深耕多年的賣家表示：「會有點不爽，但就是少賺，可是不會轉換平台，因為主要客源還是在蝦皮。」
限5天！全家咖啡餅乾五折 7-11離子水買1送1「整箱搬」
超商本周買一送一又來了，連平時鮮少逛超商的民眾，都會把握半價時機囤貨。全家超商至4月17日前推出會員優惠，UCC冰咖啡、可口可樂、浪味先推出買一送一，網友感嘆「架上又要剩一包不補了」。7-11明日起也有限時5天優惠，鹼性離子水、奶茶、薑黃飲也是買一送一、買二送二，行動派網友直呼「水搬個一箱不錯」。
全家超商從（13）日起至4月17日，限時5天推出會員限定優惠，搶眼商品包括UCC冰咖啡、可口可樂、浪味先都是買一送一；而原先一小罐（525ml）就要42元的KIRIN生茶，則是祭出買2送1，相當於現打6.6折；曠世奇派雪糕原先單支45元、限時特價2支55元，都是必買重點之一。
全家促銷品項立刻引起省錢網友熱議，眾人狂推生茶好喝：「生茶讚，但不會常喝，喝不起」；從小吃到大的老牌浪味先人氣也很高：「餅乾便宜」、「浪味先好吃，準備來買」、「冰淇淋和餅乾又要架上剩一包不補了」，也有網友推薦半價的UCC職人無糖黑咖啡：「買回家自己加牛奶就很好喝」；可樂雖然同樣買一送一，反倒激起感嘆聲浪，直指435ml瓶裝去年原價25元，如今原價逼近30元，眾人直呼：「可樂促銷變小罐，根本變相漲價」、「以前2L可樂只要40元」、「可樂爆漲回不去了」。
7-ELEVEN將自今（15）日起開跑限時5天優惠，促銷品項一公開，眾人超有默契齊聲喊「喝水時間到！」舒跑鹼性離子水850ml推出買一送一，單瓶平均價格落至15元，引起網友熱議：「水來個一箱不錯」、「裡面我只想買水而已」、「離子水勉強給過」。
有趣的是，此波促銷中有兩款奶茶，消費者反應卻大相逕庭，網友一面倒力推午后時光的重乳奶茶，認為比KIRIN的微糖奶茶還好喝：「重乳我都加牛奶喝」、「重乳意外覺得好喝」、「重乳有特價就不喝麥香了」。而對於KIRIN微糖奶茶則是狠批不留情：「超淡超稀，根本是水」、「不香不甜沒茶味沒奶味」、「你會以為自己失去味覺是在喝水」。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。